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среда, 19 августа 2020 07:00

Гороскоп на 19 августа: что нужно сделать в этот день

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Гороскоп на 19 августа: что нужно сделать в этот день
Не позволяйте себе быть мелочными. Так недолго потерять дружеские или партнерские отношения. Фото: pixabay.com

19 августа надо отдыхать и планировать работу на месяц вперед. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будем иметь Новолуния, - говорит астролог. - Не позволяйте себе быть мелочными. Так недолго потерять дружеские или партнерские отношения. Не оставляйте детей без присмотра. Их игры могут быть опасными. Старайтесь завершать начатые дела. Вернитесь к когда-то нерешенным задачам. Вы можете неожиданно для себя найти нужный ответ. Не торопитесь. Чем бы вы ни занимались. Позвоните друзьям и пожилым родственникам. Ответьте на письма, которые получили недавно. В этот день надо делать хорошие дела. Часть заработанного пожертвуйте на благотворительность. Извините прежние обиды. Помогите тем, кто нуждается в ваших советах".

Овен

Вдруг все перестанет вам нравиться. Любимые и друзья будут раздражать, их поступки покажутся абсурдными. Опомнитесь. Попробуйте присмотреться к своим партнерам. Вы недооцениваете их.

Телец

Вашим отношениям не хватает искренности. Сделайте первый шаг. Расскажите избранникам о своих планах на жизнь. Выслушайте друг друга.

Близнецы

Финансовая ситуация близка к критической. Планы будут срываться. Обещанные деньги не придут. Сведите расходы к минимуму.

Рак

Хорошо обдумайте новые финансовые предложения. Ваши доходы существенно не изменятся. Соглашайтесь на совместительство.

Лев

День выдастся напряженным. Назначайте свидания на вечернее время. Встреча с любимыми улучшит вам настроение.

Дева

В кармане денег мало. Поддержать ваши доходы на должном уровне помогут коллеги. Прислушайтесь к их советам.

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Весы

Часть доходов пойдет на погашение срочных счетов. Ожидаемая финансовая помощь задержится. Не пора делать крупные покупки.

Скорпион

Вам не хватит терпения во время разговоров с любимыми. Партнеры будут демонстрировать худшие черты характера. Держитесь.

Стрелец

Ваши романтические порывы будут разбиваться о обыденность. Не ищите виновных. Позвоните хорошим знакомым.

Козерог

Устройте вечер воспоминаний в семье. Смотрите домашнее видео. Поделитесь приятными впечатлениями с близкими.

Водолей

Избегайте споров с окружающими. Не позволяйте людям портить ваше настроение. Не переживайте из-за сплетен.

Рыбы

Не рассчитывайте только на удачу. Хорошую прибыль принесет упорный труд. Более удачные денежные операции пройдут вечером.

Неделя с 17 по 23 августа - это время людей смелых. Составляйте планы на осень.

Автор: Gazeta.ua
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