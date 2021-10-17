Гороскоп на 18-24 октября: кто влюбится и разбогатеет

Рассчитывайте только на друзей. Они не дадут наделать глупостей. Фото: pixabay.com

В течение недели с 18 по 24 октября любимые на некоторое время удалятся. Не ищите развлечения среди новых знакомых. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Неделя начнется с женских ссор, - говорит астролог. - Мужчинам не следует ввязываться. Во вторник проходит период ретроградности Меркурия. Споры иссякнут. Дочери и матери, невестки и свекрови начнут мириться. В субботу Солнце перейдет в знак Скорпиона. Рассчитывайте только на друзей. Они не дадут наделать глупостей. Будут рядом, когда почувствуете себя незащищенными и уязвимыми. Середина осени принесет перемены к лучшему. Больше денег будет в кошельке Овнов и Рыб. Стрельцы, Весы и Тельцы найдут свою пару. Внимательнее присмотритесь к коллегам. Служебный роман может закончиться браком".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не тратьте время на разговоры. С понедельника делайте все для увеличения заработков. Устраиваться на работу лучше в среду.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Лучше взять отпуск или уйти на больничный. На работе наделаете ошибок. Попросите коллег подстраховать. В пятницу езжайте на курсы повышения квалификации.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Холодильники и стиральные машины покупайте в выходные. Любовь найдете среди друзей. Не бойтесь перейти на новый уровень отношений.

Рак (22 июня - 22 июля)

Сможете заявить о себе - если не браться за дела, в которых вы новичок. Тяжелая и непонятная работа загонит в депрессию. Не тратьте время на свидание с интернет-знакомыми. Они скучны.

Лев (23 июля - 23 августа)

Не стоит брать пример с кого-то. Доверяйте собственному мнению, отстаивайте свою позицию. В пятницу обращайтесь к руководству с просьбой повысить зарплату.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Хватит угождать всем. Беритесь за дела, которые давно откладывать. Не отворачивайтесь от любимых через мнения родителей. Будет хотеться остренького. Приготовьте морковь по-корейски или салат из плавленых сырков и чеснока.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Деньги пойдут в карман в четверг. Хорошо будет вестись продавцам и владельцам торговых точек. Повысят зарплаты курьерам. Через карантин им прибавится работы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Прислушайтесь к философу Григорию Сковороде - бери вершину, и будешь иметь середину. Ставьте невыполнимые цели. Удивитесь, как много удастся достичь. Ваш звездный час не за горами.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Действуйте умом, а не силой. Вашими идеями будут восхищаться работодатели. Чаще звоните родным, Не опаздывайте на ужин. В детских объятиях почувствуете себя счастливыми.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Перед вами появятся новые возможности. Но не покидайте дела, которыми занимаетесь много лет. Хватает силы совмещать две работы. Время думать о строительстве.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Жизнь будет щедрой на подарки. За добрые дела вам воздастся сторицей. Сумеете вернуть долги. Закончите ремонт. Обставьте дом новой мебелью и техникой.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Вас будут часто ставить в пример и обращаться как к эксперту. Предостережете от проблем друзей. Избегайте финансового риска. Остерегайтесь вирусов.

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