Гороскоп на 18-24 октября: кто влюбится и разбогатеет

В течение недели с 18 по 24 октября любимые на некоторое время удалятся. Не ищите развлечения среди новых знакомых. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Неделя начнется с женских ссор, - говорит астролог. - Мужчинам не следует ввязываться. Во вторник проходит период ретроградности Меркурия. Споры иссякнут. Дочери и матери, невестки и свекрови начнут мириться. В субботу Солнце перейдет в знак Скорпиона. Рассчитывайте только на друзей. Они не дадут наделать глупостей. Будут рядом, когда почувствуете себя незащищенными и уязвимыми. Середина осени принесет перемены к лучшему. Больше денег будет в кошельке Овнов и Рыб. Стрельцы, Весы и Тельцы найдут свою пару. Внимательнее присмотритесь к коллегам. Служебный роман может закончиться браком".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Не тратьте время на разговоры. С понедельника делайте все для увеличения заработков. Устраиваться на работу лучше в среду.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Лучше взять отпуск или уйти на больничный. На работе наделаете ошибок. Попросите коллег подстраховать. В пятницу езжайте на курсы повышения квалификации.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Холодильники и стиральные машины покупайте в выходные. Любовь найдете среди друзей. Не бойтесь перейти на новый уровень отношений.
Рак (22 июня - 22 июля)
Сможете заявить о себе - если не браться за дела, в которых вы новичок. Тяжелая и непонятная работа загонит в депрессию. Не тратьте время на свидание с интернет-знакомыми. Они скучны.
Лев (23 июля - 23 августа)
Не стоит брать пример с кого-то. Доверяйте собственному мнению, отстаивайте свою позицию. В пятницу обращайтесь к руководству с просьбой повысить зарплату.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Хватит угождать всем. Беритесь за дела, которые давно откладывать. Не отворачивайтесь от любимых через мнения родителей. Будет хотеться остренького. Приготовьте морковь по-корейски или салат из плавленых сырков и чеснока.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Деньги пойдут в карман в четверг. Хорошо будет вестись продавцам и владельцам торговых точек. Повысят зарплаты курьерам. Через карантин им прибавится работы.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Прислушайтесь к философу Григорию Сковороде - бери вершину, и будешь иметь середину. Ставьте невыполнимые цели. Удивитесь, как много удастся достичь. Ваш звездный час не за горами.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Действуйте умом, а не силой. Вашими идеями будут восхищаться работодатели. Чаще звоните родным, Не опаздывайте на ужин. В детских объятиях почувствуете себя счастливыми.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Перед вами появятся новые возможности. Но не покидайте дела, которыми занимаетесь много лет. Хватает силы совмещать две работы. Время думать о строительстве.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Жизнь будет щедрой на подарки. За добрые дела вам воздастся сторицей. Сумеете вернуть долги. Закончите ремонт. Обставьте дом новой мебелью и техникой.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Вас будут часто ставить в пример и обращаться как к эксперту. Предостережете от проблем друзей. Избегайте финансового риска. Остерегайтесь вирусов.
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