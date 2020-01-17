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суббота, 18 января 2020 07:00

Гороскоп на 18-19 января: чем нельзя заниматься

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Гороскоп на 18-19 января: чем нельзя заниматься
Отдохните с семьей в уютной домашней атмосфере. Фото: astrozodiac.net

18 января стоит идти в парикмахерскую, 19 - проводить время с семьей и покупать себе одежду. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Цвет купленных вещей и предметов интерьера окажется удачным, - говорит астролог. – Хорошо будут продвигаться все творческие проекты. А вот работа представителей сервисных служб не будет удовлетворять вас. Хорошо в эти дни разрушать что-то ненужное. Отдохните с семьей в уютной домашней атмосфере. Не стоит отправляться в горы, учиться ездить на лыжах и заниматься экстремально видами спорта. Повышается уровень травматизма".

Овен

Возрастает нагрузка на ваш кошелек. Расходы превысят заработанную за неделю сумму. Старайтесь реже прибегать к иронии. Некоторых из близких она может оскорблять.

Телец

Кое в чем придется себе отказать. Заработанных денег хватит только на необходимое. Однако окружающие охотно будут помогать вам.

Близнецы

Волна романтического подъема ожидает вас. Не засиживайтесь дома. Насладитесь вместе с любимыми шедеврами искусства. Через имущественные споры может пострадать ваш кошелек.

Рак

Лучше дела будут вестись в субботу. В вашу жизнь могут вновь вернуться старые друзья. Устройте теплую встречу для них. Разговор получится интересный.

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Лев

Ожидаемых денег получить не удастся. Прибыль может поступать в виде презентов. Не водите переговоров по финансовым вопросам в выходные. Среди новых знакомых найдется интересный для вас человек.

Дева

Вам не удастся заработать на азартных играх. Однако всегда найдется финансовая поддержка. Не переживайте из-за нехватки средств.

Весы

Устройте себе отдых по своему вкусу. Денег хватит. Используйте шанс заработать дополнительную копейку. Почитайте любимую книгу. Никуда не спешите в эти дни.

Скорпион

Недостатка средств не будет ощущаться. Предоставьте финансовую помощь близким. Побалуйте себя вкусненьким. Последние романтические приключения оставят неприятное воспоминание.

Стрелец

Любимые могут реагировать вяло на ваши идеи относительно отдыха. Позвольте себе провести время в приятном обществе.

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Козерог

Финансовая удача будет приходить к вам вечером. Учитывайте это. Веселье и шутки быстро утомят. Найдите себе уютный уголок для занятий любимыми делами.

Водолей

Не выставляет свои вещи на продажу. Выгодных предложений не будет. Эти дни пройдут по-будничному серо. Партнеров это может беспокоить. Не скупитесь на добрые слова в их адрес.

Рыбы

Ваша платежеспособность останется невысокой. Часть финансовых проблем удастся решить в субботу.

Неделя с 13 по 19 января порадует результатом. Астролог подсказала, как сделать ее еще более успешной.

Автор: Gazeta.ua
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