Гороскоп на 18 июня: чем взбодрит эта неделя напоследок

 
Ексклюзивы
1/5
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 612
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 324
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 801
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 495
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 594
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 1053
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 864
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1908
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 936
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 459
Фото
Все фото
11
10
6
4
6
Готовы выполнять самые сложные задачи: юные нацгвардейцы получили офицерские погоны
Готовы выполнять самые сложные задачи: юные нацгвардейцы получили офицерские погоны
Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
В Чернобыльской зоне заметили пернатое &quot;привидение&quot; с &quot;рубиновым&quot; глазом
В Чернобыльской зоне заметили пернатое "привидение" с "рубиновым" глазом
Украинские военные медики получили сертификат НАТО - впервые его дали не члену Альянса
Украинские военные медики получили сертификат НАТО - впервые его дали не члену Альянса
В Украине отметили День памяти детей, умерших от рака
В Украине отметили День памяти детей, умерших от рака
Видео
Все видео
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
"Русская" блогерша из-под Киева матом высказалась об украинском языке
"Русская" блогерша из-под Киева матом высказалась об украинском языке
Показали украинский беспилотник-стелс
Показали украинский беспилотник-стелс
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 414
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 387
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 801
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 594
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 2925
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 июня 2021
Просмотров: 207
Від Полікарпа до Мажора
Якщо мене запитати про головну подію 1988 року, я назву Євро-88. Той чемпіо­нат був особливий. Уперше його повністю показували по телевізору. На ...
пятница, 18 июня 2021 07:00

Гороскоп на 18 июня: чем взбодрит эта неделя напоследок

  Комментировать
Гороскоп на 18 июня: чем взбодрит эта неделя напоследок
Позаботьтесь о своей безопасности. Не садитесь за руль уставшими. Фото: pixabay.com

18 июня внутренняя тревожность возрастает. Ухудшится самочувствие кардиологических больных. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Без уважительных на то причин может нахлынуть ностальгическое настроение, - говорит астролог. - Этот день не подходит для создания нового. Чем бы оно ни было. Человеческие отношения будут проверяться на верность. Помогайте друзьям словом и делом. Приобретение обуви и одежды лучше отложить. Вещи не будут носиться долго. Усугубляется ситуация на дорогах. Увеличится количество аварий. Позаботьтесь о своей безопасности. Не садитесь за руль уставшими. Неделя взбодрит напоследок высокими заработками и интересными перспективами. Сходите на собеседование. Новые условия сотрудничества будут соблазнительными".

Овен

Звезды будут способствовать осуществлению ваших финансовых планов. Но не стоит в этот день менять место работы. Такой шаг не приведет к улучшению материального положения.

Телец

Из-за халатности партнеров по бизнесу вы избавитесь дополнительной прибыли. Старайтесь не терять материальной независимости.

Близнецы

Сохраняется стабильное материальное положение. Займитесь переоснащением жилого помещения. Выбросьте из дома хлам. Не покупайте бытовой техники.

Рак

Вам не хватает здорового практицизма. При покупке вещей учитывайте их функциональность. Внешняя привлекательность может быть обманчивой.

Лев

Старайтесь не допустить значительных потерь. За мелкими не жалейте. Удача в финансовых вопросах в этот день будет сопровождать вас.

Дева

В ваших руках не будет большой суммы. Работайте на перспективу. Правильно направлена финансовая политика вскоре принесет хорошие доходы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине продлили карантин до 31 августа

Весы

Большинство заработанного пойдет на погашение долгов. Не берите на себя ответственность за чужие деньги. Избегайте рискованных финансовых дел.

Скорпион

Денег будет достаточно. Наведите порядок в своей бухгалтерии. Будьте готовы к общению с налоговой. Не берите взятки.

Стрелец

Не стоит позволять посторонним вмешиваться в ваши финансовые дела. Относитесь критически к советам. Занимать людям деньги не следует.

Козерог

После уплаты всех необходимых счетов в кармане останется мало денег. Дополнительной прибыли не ожидается. Согласно небольшими должны быть и затраты.

Водолей

Будет беспокоить ограничения в финансах. Это обстоятельство может сковывать деловую активность. Близкие поддержат вас.

Рыбы

Ничто не будет препятствовать вашему финансовому успеху. Действуйте смело. Внешние обстоятельства будут способствовать обогащению.

Астролог удивила прогнозом на июнь. Что нужно знать, чтобы успевать и получать больше других.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 18 июня: чем взбодрит эта неделя напоследок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 14814
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 5733
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 5373
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 5148
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3528
Общество
Земля "беспрецедентно" нагревается: NASA сделало шокирующие прогнозы изменения климата
Земля "беспрецедентно" нагревается: NASA сделало шокирующие прогнозы изменения климата Просмотров: 45
На Дорофеев день сны - вещие, но нельзя много спать
На Дорофеев день сны - вещие, но нельзя много спать Просмотров: 117
ВОЗ хочет запретить женщинам репродуктивного возраста употреблять алкоголь
ВОЗ хочет запретить женщинам репродуктивного возраста употреблять алкоголь Просмотров: 171
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка Просмотров: 963
18 июня отмечают последний день большого церковного праздника
18 июня отмечают последний день большого церковного праздника Просмотров: 342
Больше всего комментируют
10
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
2
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
2
Украина победила Северную Македонию в матче с нереализованным пенальти
1
Раскол в "Голосе": требуют исключения Рудик, 10 депутатов создали собственное объединение
1
Путин назвал захват Крыма "адекватной реакцией"
Голосов: 56479
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть