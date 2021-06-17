Гороскоп на 18 июня: чем взбодрит эта неделя напоследок

Позаботьтесь о своей безопасности. Не садитесь за руль уставшими. Фото: pixabay.com

18 июня внутренняя тревожность возрастает. Ухудшится самочувствие кардиологических больных. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Без уважительных на то причин может нахлынуть ностальгическое настроение, - говорит астролог. - Этот день не подходит для создания нового. Чем бы оно ни было. Человеческие отношения будут проверяться на верность. Помогайте друзьям словом и делом. Приобретение обуви и одежды лучше отложить. Вещи не будут носиться долго. Усугубляется ситуация на дорогах. Увеличится количество аварий. Позаботьтесь о своей безопасности. Не садитесь за руль уставшими. Неделя взбодрит напоследок высокими заработками и интересными перспективами. Сходите на собеседование. Новые условия сотрудничества будут соблазнительными".

Овен

Звезды будут способствовать осуществлению ваших финансовых планов. Но не стоит в этот день менять место работы. Такой шаг не приведет к улучшению материального положения.

Телец

Из-за халатности партнеров по бизнесу вы избавитесь дополнительной прибыли. Старайтесь не терять материальной независимости.

Близнецы

Сохраняется стабильное материальное положение. Займитесь переоснащением жилого помещения. Выбросьте из дома хлам. Не покупайте бытовой техники.

Рак

Вам не хватает здорового практицизма. При покупке вещей учитывайте их функциональность. Внешняя привлекательность может быть обманчивой.

Лев

Старайтесь не допустить значительных потерь. За мелкими не жалейте. Удача в финансовых вопросах в этот день будет сопровождать вас.

Дева

В ваших руках не будет большой суммы. Работайте на перспективу. Правильно направлена финансовая политика вскоре принесет хорошие доходы.

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Весы

Большинство заработанного пойдет на погашение долгов. Не берите на себя ответственность за чужие деньги. Избегайте рискованных финансовых дел.

Скорпион

Денег будет достаточно. Наведите порядок в своей бухгалтерии. Будьте готовы к общению с налоговой. Не берите взятки.

Стрелец

Не стоит позволять посторонним вмешиваться в ваши финансовые дела. Относитесь критически к советам. Занимать людям деньги не следует.

Козерог

После уплаты всех необходимых счетов в кармане останется мало денег. Дополнительной прибыли не ожидается. Согласно небольшими должны быть и затраты.

Водолей

Будет беспокоить ограничения в финансах. Это обстоятельство может сковывать деловую активность. Близкие поддержат вас.

Рыбы

Ничто не будет препятствовать вашему финансовому успеху. Действуйте смело. Внешние обстоятельства будут способствовать обогащению.

Астролог удивила прогнозом на июнь. Что нужно знать, чтобы успевать и получать больше других.