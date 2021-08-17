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среда, 18 августа 2021 07:00

Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить

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Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
Обращаться в официальные учреждения не следует. Представленные на рассмотрение документы могут быть потеряны. Фото: pixabay.com

18 августа просто утром приступайте к работе. Не теряйте времени на разговоры. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Звезды будут способствовать хорошему заработку, - говорит астролог. – Сложно будет только ленивым. Обращаться в официальные учреждения не следует. Представленные на рассмотрение документы могут быть потеряны. Дело затянется. В семье будет царить согласие. Партнеры станут ближе друг к другу. Дарите любимым больше тепла. Они потребуют вашей заботы. В среду трудно будет найти общий язык с Овнами, Близнецами, Скорпионами и Козерогами. Иногда будет казаться, что представители этих знаков не умеют любить или проявлять свои чувства".

Овен

Приложите усилия для улучшения материального положения. Надеяться на удачу не следует. Планируйте расходы заранее.

Телец

Хорошо налаженный бизнес принесет высокие доходы. Новые финансовые шаги могут быть убыточными. Не покупайте одежду и обувь.

Близнецы

Будут поступать небольшие суммы денег. Это позволит обеспечить ежедневное пропитание. Разделите расходы на двоих с партнером. Не сдавайте в ремонт свои вещи.

Рак

Удача будет сопровождать вас. Даже при наличии финансового дефицита удастся приобрести необходимые вещи за умеренную цену. За некоторые услуги можно будет рассчитаться бартером.

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Лев

Дела будут идти с переменным успехом. Прибыли начнут расти. Но возникнут непредвиденные расходы. Не пора покупать предметы роскоши. Приобретите простые функциональные вещи.

Дева

Будут поступать сомнительные финансовые предложения. Храните взвешенную позицию. Не спешите тратить деньги.

Весы

В вашем кармане небольшая сумма. Есть риск приобрести дешевый хлам. Учитывайте качество покупки. Иначе придется платить дважды.

Скорпион

Новых поступлений не будет. Разделите расходы на хозяйственные нужды между всеми платежеспособными членами семьи. Дополнительных денег потребует дети.

Стрелец

Впереди сложный финансовый период. Позаботьтесь о сохранности своего капитала. Изменение места работы негативно повлияет на ваш бюджет.

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Козерог

Будет наблюдаться увеличение финансового потока. Список расходов тоже растет. Не допускайте корпоративных конфликтов. Они спровоцируют снижение доходов компании.

Водолей

На ваш кошелек ложится слишком большая нагрузка. Выход из положения найдется не сразу. Находите дополнительные способы экономии. Продавать собственное имущество не время.

Рыбы

Ожидаемые деньги не поступят. Ситуация будет оставаться сложной. Не бросайте незавершенных финансовых дел. Избегайте задолженностей.

Астролог ошеломила гороскопом на вторую половину августа.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
18
августа

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