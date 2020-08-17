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вторник, 18 августа 2020 07:00

Гороскоп на 18 августа: чем будет поражать день накануне Новолуния

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Гороскоп на 18 августа: чем будет поражать день накануне Новолуния
Мечтать о прекрасных отношениях с любимыми мало. Начинайте действовать. Фото: pixabay.com

18 августа - день накануне Новолуния. Быстро начнет наступать усталость. Не будет хватать энергии и терпения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Этот день неблагоприятен для крупных начинаний, - говорит астролог. - Не хвастайтесь по поводу возникновения новых идей или через благосклонность фортуны к вам. Вы можете навлечь неудачу. А новые идеи не выдержат малейшей проверки. Помогайте людям преодолеть сложные обстоятельства. Злая ирония и нехорошие пожелания обернутся против вас. Руководителям не следует оскорблять своих подчиненных. Вторник будет поражать неожиданными поворотами судьбы. Мечтать о прекрасных отношениях с любимыми мало. Начинайте действовать. Преодолейте свою нерешительность. Проявите инициативу".

Овен

Заработанного не хватит на покрытие основных расходов. Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств.

Телец

Больших проблем с деньгами не будет. Однако расходы лучше планировать заранее. Отложите покупку мобильных.

Близнецы

Будут выявляться прежние ошибки в расчетах. Вы сможете увидеть недостатки собственной экономической политики. Сделайте правильные выводы.

Рак

Не откладывайте работу на завтра. Действуйте оперативно. Берегитесь переплаты за предоставленные услуги сервисных служб.

Лев

Финансовые предложения этого дня будут выгодными для вас. Приложите усилия для улучшения своего материального положения.

Дева

Проявляйте решительность и настойчивость. Отстаивайте свои финансовые интересы. Заработки растут.

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Весы

Не налагает больших надежд на этот день. Ваши усилия будут мало результативными. Финансовая ситуация не улучшится.

Скорпион

Деньги будут идти в ваши руки. Но не следует накапливать их. Вкладывайте средства в техническое оснащение своего бизнеса.

Стрелец

Удачный день для решения финансовых проблем. Люди будут идти вам навстречу. Не пользуйтесь кредитными карточками.

Козерог

Дефицита средств не будет ощущаться. Прибыль принесет посредническая деятельность. Покупки будут удачными.

Водолей

Хорошо будет вестись настоящим профессионалам. За высококвалифицированную работу начнут хорошо платить. Берегите бытовую технику от повреждений.

Рыбы

Увеличивается список необходимых затрат. Доходов не предвидится. Из-за нехватки средств вы будете ограничены в действиях.

До среды надо руководствоваться принципом "тише едешь - дальше будешь". Неделя с 17 по 23 августа - это время людей смелых, которые знают себе цену и готовы к решению серьезных вопросов.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
18
августа

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