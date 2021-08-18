Гороскоп на 18 августа: чего нельзя делать сегодня

Домашнее животное заводить в этот день не следует. Фото: pixabay.com

18 августа повышается чувствительность организма к изменениям погодных условий. Учитывайте это при планировании рабочего дня. Не стоит брать на себя дополнительную работу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Снижается острота зрения, - говорит астролог. - По возможности отложите кропотливую работу. Отдыхать перед экраном телевизора не следует. Погуляйте свежим воздухом. Любое оперативное вмешательство в организм нежелательно в этот день. Послеоперационные осложнения придется долго лечить. Не нужно делать аборты. Трудно будет остановить кровотечение. Возможны и дальнейшие осложнения. Берегитесь уличных животных. Они могут проявлять неадекватно агрессивное поведение. Домашнее животное заводить в этот день не следует".

Овен

Особенно уязвимой будет печень. Откажитесь от употребления алкогольных напитков. Перейдите на диетическое питание.

Телец

Чаще давайте ногам отдых. Бывшие травмы могут мешать свободно передвигаться. Берегите колени.

Близнецы

Не провоцируйте застойных явлений в организме. Следите за своевременным выводом жидкости. Могут беспокоить камни в мочегонных путях.

Рак

Есть риск появления воспалительных процессов в мочегонных путях. Не медлите с лечением. Уделите больше внимания личной гигиене.

Лев

Будет преобладать хорошее самочувствие. Используйте свободное время для укрепления иммунитета организма. Лучше всего подойдут закаливающие процедуры.

Дева

Будет беспокоить головная боль. Старайтесь не допускать переутомления. Решение сложных проблемных вопросов отложите до конца недели.

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Весы

Отложите операции по удалению опухолей и наростов. Плохо будет переноситься наркоз. Хирургическое вмешательство придется повторять.

Скорпион

Недолеченная простуда может дать осложнения. Берегитесь заболевания гайморитом. Оперативные вмешательства лучше отложить.

Стрелец

Не следует сдавать донорской крови. Поддержите работу органов кроветворения. Уровень гемоглобина может опасно снизиться.

Козерог

Продолжается аварийно опасный период. Не спешите при работе с острыми предметами. Бодрствуйте на дорогах.

Водолей

Замедляться выделение ферментов желудочного сока. Еда хуже может усваиваться организмом. Перейдите на раздельное питание.

Рыбы

Обращайтесь к стоматологу только в случае крайней необходимости. Удаление и протезирование зубов будет проходить с осложнениями. Сделайте профилактику заболеваний десен.

Астролог объяснила, почему эта неделя такая особенная.