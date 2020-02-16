Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы

Не стоит рассчитывать на свою память. Вы будете забывать самое важное. Фото: astrozodiac.net

С 17 по 23 февраля трудно будет договориться с кем-то. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Предпоследняя неделя зимы готовит немало сюрпризов, - говорит астролог. - Не стоит рассчитывать на свою память. Вы будете забывать самое важное. Придется погружаться в прошлое. Это не время побед и подарков. Проблем хватает и их придется решать сразу. Усложняется эпидемологическая ситуации. Легко будет подхватить вирус. Не бегите больными на работу или учебу. Лучше отлежаться дома. Отдохните и чаще говорите с теми, кого любите. Отложите начало обучения. Материал не удастся усвоить. Хорошо пройдет работа над своим телом. Благодаря диете легко будет похудеть".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не стоит подавать в суд или выставлять свою работу на суд жюри. Критики будут не на вашей стороне. Попасть в список победителей не удастся.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Деньги будут поступать вовремя, но вы можете все быстро потратить. Не пытайтесь слепо доверять людям. Жизнь будет проверять на устойчивость.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Это начало серьезного личного кризиса. Не хватит сил и вдохновения, чтобы отстоять свои позиции. Не рассказывайте о своих планах. У вас могут украсть идею и выдать ее за свою.

Рак (22 июня - 22 июля)

Сможете оценить, кто есть настоящий и надежный партнер, а кто просто пользуется вами. Это время неприятных открытий и разочарований. Не огорчайтесь. Это позволит очистить свое пространство от неприятных людей.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Наиболее важные финансовые операции отложите на 2 недели. Могут вспыхивать страсти. Не наделайте глупостей. Ревность может разрушить отношения, которые продолжаются не один год.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Сейчас все будет зависеть от того, насколько верные люди вокруг. Некоторое время вам понадобится пожить при поддержке родственников и друзей.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Избегайте пренебрежительного тона в присутноси любимых, чтобы не обидеть их. За это придется извиняться не один день. Обостряются болезни зубов и десен. К стоматологу идите в выходные.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вы активны и позитивны, потому что верите в себя и уверенно несетесь вперед. Побеждать будут те, кто знает, чего хочет и работает, не покладая рук.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Работы будет больше, чем надеялись, но результатом останетесь довольны. Получайте прибыль законным путем. Избегайте взяток. Любимые захотят ясности в отношениях. Давайте им понять, что любите их.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Возьмете все под свой контроль, поэтому результат приятно удивит. Оставайтесь пунктуальными. Ухудшается сон. Пейте успокоительные чаи, не смотрите фильмов ужасов.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Не желательно менять место работы. Будут обещать большие деньги, но готовы ли вы за это делать то, что не нравится. Захочется взять отпуск и провести больше времени с семьей.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Придется делать не то, что нравится, а то, что должны. Откажитесь от чего-то ненужного и правильно расставьте приоритеты. Не планируйте расходов, которые не соответствуют размеру ваших заработков.

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