Гороскоп на 17-18 апреля: чем порадуют лучшие выходные весны

Встречи и свидания лучше планировать на воскресенье. Фото: pixabay.com

17-18 апреля будет утомлять бесконечная болтовня вокруг. Не приглашайте в гости соседей или знакомых. Это будет раздражать и отвлекать. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"В эти дни люди будут стремиться к открытости и искренности в отношениях, - говорит астрологиня. - Будет возникать желание бороться за справедливость. Однако иногда эта борьба будет набирать формы уличной брани. Оставайтесь в стороне. Окружающие будут слишком разговорчивыми, особенно в субботу. Если хотите тишины и покоя, отправляйтесь на природу. Тогда это будут лучшие выходные весны. Встречи и свидания лучше планировать на воскресенье. Съездите на дачу с детьми и любимыми, поработайте на земле, посейте редис или горох, послушайте щебет птиц. Хорошие известия придут из-за границы. Поговорите с друзьями, которые выехали на заработки".

Овен

Вы придете к концу недели с положительным финансовым балансом. Можно не ограничивать себя. Отдохните на свой вкус. Пополните свои сбережения.

Телец

Излишне денег не будет. Не пытайтесь обеспечить потребности всех членов семьи. Позвольте и себе приобрести что-то необходимое.

Близнецы

Дополнительной прибыли в выходные не будет. Контролируйте текущие расходы. Имейте денежный запас для проведения срочных расчетов.

Рак

Проверяйте краны перед выходом из дома. Не оставляйте без присмотра работающую бытовую технику. Ликвидация последствий потопа существенно повлияет на ваш кошелек.

Лев

Средний уровень прибыли не обеспечит всех ваших потребностей. Выберите экономную форму отдыха. Покупайте товары для дома.

Дева

Вам придется возвращаться к нерешенным прежде финансовым вопросам. Не избегайте неприятной темы. Найдите способ избавиться задолженностей.

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Весы

Все будет складываться хорошо в течение недели. Не лишайте себя полноценного отдыха. Купите небольшие приятные мелочи себе и родным.

Скорпион

Все запланированные покупки сделайте в воскресенье. В субботу берегите свои вещи от повреждения. Не делайте даже мелкого ремонта.

Стрелец

В вашем распоряжении будет ограниченное количество денег. Однако вы этого не заметите. Удастся найти нужный товар за умеренную цену.

Козерог

Исключительно неудачный период для проведения финансовых операций. Не будет везти вам и с работниками сервисных служб. Ограничьте расходы.

Водолей

Отправляться в путешествие не стоит. Вы будете иметь неоправданно большие расходы. Проверяйте расчетные чеки. Не допускайте переплаты.

Рыбы

Средств не будет. Рассчитывайтесь наличными за товары и услуги. Не стоит брать товары в рассрочку. Финансовая ситуация может со временем меняться не в вашу пользу.

Астрологиня рассказала, в чьих кошельках станет больше денег.