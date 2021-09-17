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пятница, 17 сентября 2021 12:00

Гороскоп на 17 сентября: кто будет чувствовать себя настоящим счастливчиком

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Гороскоп на 17 сентября: кто будет чувствовать себя настоящим счастливчиком
Звезды будут способствовать вашим победам. Загадывайте желание и уверенно двигайтесь вперед. Фото: pixabay.com

17 сентября не гладьте животных на улице. Они будут агрессивными. Могут укусить. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Новый курс гормональных препаратов начинайте под наблюдением врача, - говорит астролог. - Воздержитесь от диет, гастрономических экспериментов и голодовок. Увеличивается количество больных туберкулезом. Избегайте толпы. Берегите глаза от перегрузки. Не игнорируйте мигрени. Вовремя обратитесь к врачу. Настоящими счастливчиками себя почувствуют Львы, Стрельцы и Водолеи. Наслаждайтесь успехом. Звезды будут способствовать вашим победам. Загадывайте желание и уверенно двигайтесь вперед".

Овен

От переутомления начнут дрожать руки. Чаще будут возникать судороги. Нервная система потребует поддержки.

Телец

Способствуйте полноценному оттоку крови из вен. Во время отдыха кладите ноги на стул. Больным тромбофлебитом желательно начать курс лечения.

Близнецы

Любые хирургические вмешательства будут сопровождаться сильным кровотечением. Трудно будут проходить критические дни у женщин. Нельзя сдавать донорскую кровь.

Рак

Появятся симптомы дисбактериоза. Позаботьтесь о микрофлоре кишечника. Еда будет хуже перевариваться. Хорошо пережевывайте ее.

Лев

Больным с сердечной недостаточностью следует позаботиться о себе. Возможно резкое ухудшение самочувствия.

Дева

Делайте упражнения для восстановления подвижности конечностей. Здоровым людям следует начать день с интенсивной гимнастики.

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Весы

Проверяйте конечный срок реализации продуктов. Не покупайте пирожков на улице. Ограничьте потребление молочных продуктов. Остерегайтесь пищевых отравлений.

Скорпион

Может возникать ощущение песка в глазах. Кладите успокаивающие компрессы на веки. Полноценно отдыхайте.

Стрелец

Анализы мочи могут быть неутешительными. Не теряйте оптимизма. Обратитесь к народной медицине.

Козерог

Изменение атмосферного давления будет вызывать головную боль. Имейте при себе обезболивающее. Не засиживайтесь допоздна на работе.

Водолей

Кожа нуждается в дополнительном увлажнении. Не пересушивайте ее. Остерегайтесь бытовых ожогов. Будьте осторожны у открытого огня.

Рыбы

Едва хватит сил дождаться конца рабочего дня. Восстановить бодрость поможет оздоровительный массаж и бассейн. Побалуйте себя вкусненьким.

Астролог рассказала, почему сегодняшний день такой особенный.

Автор: Gazeta.ua
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17
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