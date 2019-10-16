Гороскоп на 17 октября: астролог рассказала, каким знакам повезет больше

Деньги будут водиться в карманах Тельцов, Близнецов и Дев. Фото: vestnik.in.ua

17 октября опасно спорить с руководством. Можно потерять должность или часть заработка. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Неудачно сложатся теплые задушевные разговоры. Люди будут склонны к коротким деловым контактам. Будьте лаконичными в высказывании собственных мыслей, - говорит астролог. - Первое свидание лучше назначить на пятницу. День начнется с мелких неприятностей. Наиболее ценные для вас вещи прячьте подальше от детей. Напряжение спадет ближе к вечеру. Принимайте приглашения на встречу с бывшими одноклассниками. Посетите старых друзей. Сердце наполнится приятными воспоминаниями о прошлом. Деньги будут водиться в карманах Тельцов, Близнецов и Дев. Вам больше всего будет везти в ведении бизнеса и переговорах".

Овен

Не отправляйтесь на заработки. Больше потеряете, чем приобретете. Следите за своими вещами в транспорте. Остерегайтесь воров.

Телец

Проведите необходимые выплаты и расчеты после обеденного перерыва. Не обращайтесь к услугам сервисных служб. Качество обслуживания не будет соответствовать стоимости услуги.

Близнецы

Дефицита средств не будет. Приобретите новые аксессуары к своей одежде. Покупайте вещи для обновления интерьера. Вставьте новые окна. Не жалейте денег на создание уюта в доме.

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Рак

Воспользоваться своими материальными ресурсами по своему усмотрению не удастся. Возрастет список срочных выплат. Следите за изменениями курса валют.

Лев

Размеры прибыли будут меньше ожидаемых. Бизнес потребует дополнительных взносов. Будет ощущаться дефицит бюджета.

Дева

Прислушивайтесь к советам опытных людей. Они помогут вам выгодно вложить капитал, а также избежать лишних расходов. Не допускайте путаницы в ведении бухгалтерии.

Весы

Изменений к лучшему пока не будет. Рассчитывайте на имеющуюся в кошельке сумму. Переговоры о сотрудничестве с новыми финансовыми партнерами отложите еще на день.

Скорпион

Деньги будут всплывать быстро и незаметно. Контролировать движение финансового потока будет трудно. Выходите из дома с ограниченной суммой. Не используйте кредитных карточек. Не дайте детям поссорить вас с женой (мужем).

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Стрелец

Сил и средств хватает для самостоятельного ведения имущественных дел. Бывшие нерешенные проблемы снова появятся между вами и любимыми. Не пора выяснять отношения. Попробуйте понять друг друга.

Козерог

Приобретенные в этот день вещи могут иметь скрытые недостатки. Проверяйте правильность оформления гарантийных талонов. Могут беспокоить соседи. На общение с ними уйдет целый вечер.

Водолей

Неблагоприятный день для первого свидания. Вы не сможете произвести на своих избранников хорошего впечатления. Отдых со старым другом удастся на славу.

Рыбы

Полученная корреспонденция заставит вас волноваться. Не спешите с ответом. Ваши переживания окажутся напрасными.

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