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Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца

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Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
За два месяца до Нового года просмотрите дела, которые не удавались в этом году. Фото: pixabay.com

Неделя с 1 по 7 ноября – это время перемен. Отстаивайте собственные интересы и начинайте дела, на которые не хватало сил в октябре. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Многих будут беспокоить мигрени, – говорит астрологиня. – Будут колебаться показатели давления. Плохо могут чувствовать себя гипотоники. Не планируйте на эти дни активные и изнурительные тренировки. Будет полезен обеденный сон по выходным. Это поможет быстрее восстановиться. За два месяца до Нового года просмотрите дела, которые не удавались в этом году. Придется делить наследство и планировать переезд. Работу ищите во вторник. Предложат высокую зарплату. Начало месяца щедро вознаградит трудолюбивых и терпеливых, мудрых и целеустремленных. Оставайтесь милосердными. Не отказывайте друзьям в помощи, помиритесь с соседями".

Овен (21 марта – 20 апреля)

Легко будете находить спонсоров. Это самый плодотворный период года. С понедельника делайте все, чтобы добиться цели. Возлюбленные хотят приключений. Если они отправятся в путешествие или командировку, доверяйте. Хочется вкусного и полезного десерта. Запеките яблоки с творогом и изюмом.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Будет пугать нестабильность. Рано опускаете руки и теряете уверенность в завтрашнем дне. Все удастся наладить в выходные.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Мало что удастся. Пора менять электропроводку в доме. Следите за состоянием вытяжек и работой газовых колонок.

Рак (22 июня – 22 июля)

Не бойтесь испытаний, они закаляют. Начало недели будет сложное. Но в пятницу со свежими идеями снова приступите к работе. В выходные покупайте автомобили, велосипеды и тренажеры.

Лев (23 июля – 23 августа)

Лучше заканчивать дела, чем начинать. Позаботьтесь о сохранности имущества, подождите с ремонтом. Сносить стены не стоит. Сделайте дом аварийным.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Соглашайтесь на дополнительную работу. Разочарование испытывают пары, которые недавно обручились. Сражайтесь за счастье и держите крепко за руку любящего вас.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Поступит хорошее вознаграждение за октябрь. Начать строительство лучше в субботу утром. Мастера не подведут и денег хватит, чтобы все завершить вовремя.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Не копите деньги на карточках. Пусть они трудятся на вас. Впереди перспективные два месяца года. Достаточно силы и влияния, чтобы заявить миру о себе. Посетите родителей.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Судьба удерживает от ложных шагов. Не огорчайтесь, если опоздали на собеседование. Эта работа не подойдет. Возлюбленные будут контролировать вас.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Если планируете большие покупки, посмотрите, хватит ли денег на месяц. Заработки поступят в последние числа ноября.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Конкуренты будут ставить палки в колеса. Демонстрируйте способности, защищайте собственные интересы. Будут ломаться краны, забьется канализация.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Вернут старый долг. Будет везти с покупками. Ощутите финансовую устойчивость. Безжалостно выбрасывайте порванную обувь.

В ноябре ждите чуда. Наступит долгожданная беременность, предложат работу мечты, удастся повысить заработки и улучшить жилищные условия.

Автор: Gazeta.ua
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