Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год

 
Ексклюзивы
1/5
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 810
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1386
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 3699
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 819
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 504
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 603
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 747
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 558
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 783
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1143
Фото
Все фото
24
8
3
4
12
Показали вещи заключенных &quot;Стрыйской Бастилии&quot;, где сидел Степан Бандера
Показали вещи заключенных "Стрыйской Бастилии", где сидел Степан Бандера
В центре города простились с погибшим военным
В центре города простились с погибшим военным
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Олег Ляшко показал фото с сыном
Олег Ляшко показал фото с сыном
Правда о создании деликатеса фуа-гра: обнародовали впечатляющие кадры
Правда о создании деликатеса фуа-гра: обнародовали впечатляющие кадры
Видео
Все видео
Подрыв элеватора показали на видео
Подрыв элеватора показали на видео
5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи
5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи
От ресторана до корпорации: как выглядел первый в мире McDonald's - фото
От ресторана до корпорации: как выглядел первый в мире McDonald's - фото
"Вы получили только что иск. Я вас засужу" - Гордон пригрозил Черновол
"Вы получили только что иск. Я вас засужу" - Гордон пригрозил Черновол
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 855
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 774
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 414
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 558
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 378
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
понедельник, 17 мая 2021 07:00

Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год

  Комментировать
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Старайтесь сделать заранее некоторые дела. Тогда вечер не принесет так много разочарований. Фото: pixabay.com

17 мая - день желаний и неоправданных надежд. Все будут куда-то спешить, но ничего хорошего из этого не выйдет. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Вечером выясните, что за день было сделано не так много дел, как хотелось, - говорит астролог. - Будет ощущаться нехватка времени. Увеличится количество опозданий на работу или встречи. И все же не стоит форсировать события. Старайтесь сделать заранее некоторые дела. Тогда вечер не принесет так много разочарований. Не следует признаваться в любви в это время. Поход в парикмахерскую отложите на выходные. Не превышайте скорости на дорогах. Овнов, Стрельцов и Рыб этот день будет кормиться год".

Овен

Не медлите с принятием решений о распределении вашего капитала. Задержитесь на работе. Активно отстаивайте свои материальные интересы.

Телец

Не пытайтесь получить как можно больше пользы от продаж. Сдерживайте желание больше заработать. Как следствие будете иметь веские потери.

Близнецы

Трезво оценивайте свои финансовые возможности. Продолжается сложный период. На руки вы получите мизерную сумму. Придется экономить даже на необходимом.

Рак

Вы будете лишены возможности свободно распоряжаться своими деньгами. Однако серьезных финансовых проблем не ожидается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наступает время успеха и обогащения: прогнозы астролога

Лев

Вступать в спор с представителями власти опасно. В этот день подобное событие будет стоить вам дорого. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

Дева

Большинство финансовых проектов будет тормозиться. Заботьтесь о сохранении существующих средств. Увеличение доходов в ближайшее время не предвидится.

Весы

Ведите гибкую финансовую политику. Ваша неуступчивость обернется против вашего же кошелька. Подавайте милостыню нуждающимся.

Скорпион

Залог за недвижимость или авто давать не следует в этот день. Деньги пропадут. Остерегайтесь мошенничества.

Стрелец

Денег хватает на покрытие текущих расходов. По возможности разделите выплату крупных сумм на несколько частей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину накроют дожди и похолодание: где ухудшится погода

Козерог

Решение доли наследства отложите. Не пользуйтесь услугами посредников. За их работу вам придется заплатить немалые деньги.

Водолей

Не теряйте здравого смысла. Через азартность или дерзость вы можете избавиться значительной части своей налички. Не решайте финансовых вопросов.

Рыбы

Можно рассчитывать на премиальные. Но в азартных играх вам не будет везти. Часть своей прибыли отдайте нуждающимся.

Астролог дала прогноз на неделю и объяснила, почему она станет такой особенной.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Ученый 30 лет назад презентовал "Всемирную паутину" WWW

Самое читаемое
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 4932
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4266
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 Просмотров: 3690
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 3330
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
5
 Просмотров: 3294
Общество
В Украине ожидается новая вспышка коронавируса - академик дал прогноз
В Украине ожидается новая вспышка коронавируса - академик дал прогноз Просмотров: 252
Народные приметы 17 мая - какое мясо сегодня запрещено есть
Народные приметы 17 мая - какое мясо сегодня запрещено есть Просмотров: 252
Церковный праздник 17 мая - что сегодня отмечаем
Церковный праздник 17 мая - что сегодня отмечаем Просмотров: 351
Именины 17 мая - кого поздравлять и как назвать ребенка
Именины 17 мая - кого поздравлять и как назвать ребенка Просмотров: 108
Показали вещи заключенных "Стрыйской Бастилии", где сидел Степан Бандера
Показали вещи заключенных "Стрыйской Бастилии", где сидел Степан Бандера
24
 Просмотров: 990
Больше всего комментируют
11
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
6
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
1
Упал самолет, летевший из Винницы в Москву
Голосов: 56231
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть