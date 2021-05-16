Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год

Старайтесь сделать заранее некоторые дела. Тогда вечер не принесет так много разочарований. Фото: pixabay.com

17 мая - день желаний и неоправданных надежд. Все будут куда-то спешить, но ничего хорошего из этого не выйдет. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Вечером выясните, что за день было сделано не так много дел, как хотелось, - говорит астролог. - Будет ощущаться нехватка времени. Увеличится количество опозданий на работу или встречи. И все же не стоит форсировать события. Старайтесь сделать заранее некоторые дела. Тогда вечер не принесет так много разочарований. Не следует признаваться в любви в это время. Поход в парикмахерскую отложите на выходные. Не превышайте скорости на дорогах. Овнов, Стрельцов и Рыб этот день будет кормиться год".

Овен

Не медлите с принятием решений о распределении вашего капитала. Задержитесь на работе. Активно отстаивайте свои материальные интересы.

Телец

Не пытайтесь получить как можно больше пользы от продаж. Сдерживайте желание больше заработать. Как следствие будете иметь веские потери.

Близнецы

Трезво оценивайте свои финансовые возможности. Продолжается сложный период. На руки вы получите мизерную сумму. Придется экономить даже на необходимом.

Рак

Вы будете лишены возможности свободно распоряжаться своими деньгами. Однако серьезных финансовых проблем не ожидается.

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Лев

Вступать в спор с представителями власти опасно. В этот день подобное событие будет стоить вам дорого. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

Дева

Большинство финансовых проектов будет тормозиться. Заботьтесь о сохранении существующих средств. Увеличение доходов в ближайшее время не предвидится.

Весы

Ведите гибкую финансовую политику. Ваша неуступчивость обернется против вашего же кошелька. Подавайте милостыню нуждающимся.

Скорпион

Залог за недвижимость или авто давать не следует в этот день. Деньги пропадут. Остерегайтесь мошенничества.

Стрелец

Денег хватает на покрытие текущих расходов. По возможности разделите выплату крупных сумм на несколько частей.

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Козерог

Решение доли наследства отложите. Не пользуйтесь услугами посредников. За их работу вам придется заплатить немалые деньги.

Водолей

Не теряйте здравого смысла. Через азартность или дерзость вы можете избавиться значительной части своей налички. Не решайте финансовых вопросов.

Рыбы

Можно рассчитывать на премиальные. Но в азартных играх вам не будет везти. Часть своей прибыли отдайте нуждающимся.

Астролог дала прогноз на неделю и объяснила, почему она станет такой особенной.