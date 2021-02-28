Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны

Не оставляйте на холоде найденого котенка. Оно принесет счастье в дом. Фото: pixabay.com

Неделя с 1 по 7 марта будет интересной и богатой на события. Важные встречи планируйте на пятницу и субботу. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Страсти улягутся, а люди успокоятся, - говорит астрологиня. - До четверга будете чувствовать, что что-то мешает двигаться вперед. Старайтесь не давить друг на друга. Зря выясняете отношения с родителями, любимыми и друзьями. Все тревоги скоро отступят. Не оставляйте на холоде найденого котенка. Оно принесет счастье в дом. Больше двигайтесь. Плохо будут чувствовать себя те, кто редко выходит на свежий воздух".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Проблемы останутся позади, но неприятные воспоминания заставят скучать и сомневаться. Деньги поступят вовремя. Не покупайте одежду и обувь. Вещи не подойдут, но будут стоить дорого.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Это одна из лучших недель в году. Будет везти в переговорах, на собеседованиях, в соревнованиях. Воспользуйтесь всеми возможностями, что предлагает жизни. Не обращайте внимания на замечания. Ваш кошелек пополнится.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Откроется немало перспектив. Используйте подсказки судьбы. Это дни, которые кормят год. Передавайте свой опыт, занимайтесь саморазвитием, инвестируйте деньги в дела профессионалов, которым доверяете. От ваших усилий зависит заработок.

Рак (22 июня - 22 июля)

Может подводить кухонная техника. Опасно работать с поврежденными комбайнами и мясорубками. Ешьте больше зелени и фруктов. Операции на кишечнике лучше отложить.

Лев (23 июля - 23 августа)

Поступит сообщение от старых знакомых. Вас будут приглашать на свадьбу, крестины или новоселье. В суматохе забудете о своих хлопоты. Со среды вернетесь к делам и по-новому посмотрите на все.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Хорошо все планируйте. Только после этого идите на собеседование и заявляйте о себе. Соглашайтесь на предложение от руководства. Карьерный рост принесет большую зарплату и признание среди профессионалов. Одиноким на этой неделе стоит искать пару. Рядом будут надежные партнеры.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Захочется перемен в жизни. Не спешите с этим. Будьте внимательны на рынке или в магазине, чтобы не приобрести испорченный товар. Избегайте выгорания. Спланируйте досуг так, чтобы восстановить утраченные силы. Примите хвойную ванну.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

С покупками стоит подождать. Вам могут продать технику, которую скоро придется нести в ремонт. Не реагируйте на провокации любимых. В доме будет много гостей. Вам захочется уединиться.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не позволяйте кому-то вас уговаривать. Не стоит ссориться с любимыми, потому что они не нравятся родителям. Цените людей, которые любят и поддерживают вас каждый день. Не путайте щедрость с расточительством. Откажитесь от займов и кредитных карт.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Погрузитесь в дела, которые не принесут желаемого заработка. Проанализируйте успехи и неудачи. Откажитесь от того, что отнимает время и деньги. Беритесь за перспективные проекты. Работайте с проверенными банками и бизнес-партнерами.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Заработки будут поступать вовремя. Не экономьте на питании. Поведение любимых будет удивлять. Отгоняйте хандру. Чаще звоните мужьям и женам.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не стоит расстраиваться по пустякам. Наступает ваш звездный час. Не позволяйте проблемам испортить позитивный настрой. Заработки начнут расти. Деньги найдут дорогу в ваш карман. Получите подсказку, как и где можно обогатиться.

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