Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны

Неделя с 1 по 7 марта будет интересной и богатой на события. Важные встречи планируйте на пятницу и субботу. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.
"Страсти улягутся, а люди успокоятся, - говорит астрологиня. - До четверга будете чувствовать, что что-то мешает двигаться вперед. Старайтесь не давить друг на друга. Зря выясняете отношения с родителями, любимыми и друзьями. Все тревоги скоро отступят. Не оставляйте на холоде найденого котенка. Оно принесет счастье в дом. Больше двигайтесь. Плохо будут чувствовать себя те, кто редко выходит на свежий воздух".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Проблемы останутся позади, но неприятные воспоминания заставят скучать и сомневаться. Деньги поступят вовремя. Не покупайте одежду и обувь. Вещи не подойдут, но будут стоить дорого.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Это одна из лучших недель в году. Будет везти в переговорах, на собеседованиях, в соревнованиях. Воспользуйтесь всеми возможностями, что предлагает жизни. Не обращайте внимания на замечания. Ваш кошелек пополнится.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Откроется немало перспектив. Используйте подсказки судьбы. Это дни, которые кормят год. Передавайте свой опыт, занимайтесь саморазвитием, инвестируйте деньги в дела профессионалов, которым доверяете. От ваших усилий зависит заработок.
Рак (22 июня - 22 июля)
Может подводить кухонная техника. Опасно работать с поврежденными комбайнами и мясорубками. Ешьте больше зелени и фруктов. Операции на кишечнике лучше отложить.
Лев (23 июля - 23 августа)
Поступит сообщение от старых знакомых. Вас будут приглашать на свадьбу, крестины или новоселье. В суматохе забудете о своих хлопоты. Со среды вернетесь к делам и по-новому посмотрите на все.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Хорошо все планируйте. Только после этого идите на собеседование и заявляйте о себе. Соглашайтесь на предложение от руководства. Карьерный рост принесет большую зарплату и признание среди профессионалов. Одиноким на этой неделе стоит искать пару. Рядом будут надежные партнеры.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Захочется перемен в жизни. Не спешите с этим. Будьте внимательны на рынке или в магазине, чтобы не приобрести испорченный товар. Избегайте выгорания. Спланируйте досуг так, чтобы восстановить утраченные силы. Примите хвойную ванну.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
С покупками стоит подождать. Вам могут продать технику, которую скоро придется нести в ремонт. Не реагируйте на провокации любимых. В доме будет много гостей. Вам захочется уединиться.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Не позволяйте кому-то вас уговаривать. Не стоит ссориться с любимыми, потому что они не нравятся родителям. Цените людей, которые любят и поддерживают вас каждый день. Не путайте щедрость с расточительством. Откажитесь от займов и кредитных карт.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Погрузитесь в дела, которые не принесут желаемого заработка. Проанализируйте успехи и неудачи. Откажитесь от того, что отнимает время и деньги. Беритесь за перспективные проекты. Работайте с проверенными банками и бизнес-партнерами.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Заработки будут поступать вовремя. Не экономьте на питании. Поведение любимых будет удивлять. Отгоняйте хандру. Чаще звоните мужьям и женам.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Не стоит расстраиваться по пустякам. Наступает ваш звездный час. Не позволяйте проблемам испортить позитивный настрой. Заработки начнут расти. Деньги найдут дорогу в ваш карман. Получите подсказку, как и где можно обогатиться.
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