Гороскоп на 17 июля: чего категорически нельзя делать в эту пятницу

Не садитесь за руль в плохом настроении. На дорогах будет много сложных ситуаций. Фото: pixabay.com

17 июля необходимости и возможности не будут совпадать. Не гонитесь за престижными вещами. Дороже - не значит лучше. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Людям не хватит терпения, - говорит астролог. - Поэтому работникам госучреждений, магазинов, сервисных служб стоит организовать более оперативную работу с клиентами. Большие очереди будут быстро становиться взрывоопасными. Не садитесь за руль в плохом настроении. На дорогах будет много сложных ситуаций. Для их решения нужны холодная голова и быстрая реакция. Причиной конфликтов между знакомыми и родственниками будут в основном ревность и зависть. Отстаивать свои права необходимо. Но не стоит забывать о правах и интересы близких людей".

Овен

Некоторые из намеченных дел придется отложить из-за нехватки средств. Затерянные в этот день вещи будут потеряны навсегда. Не оставляйте их без присмотра.

Телец

Причиной проблем в семье станет отсутствие денег. Сумейте разграничить интимную и материальную сферы. Ищите выход, а не виновного.

Близнецы

Вас обойдут серьезные финансовые проблемы. Денег хватает. Однако лучше воздержаться от спонтанных покупок. Вечерние недоразумение легко разрешатся утром следующего дня.

Рак

Дефицита внимания со стороны представителей противоположного пола не будет. Но новая любовь не придет.

Лев

Отложите проведение крупных банковских операций. Возможны значительные незапланированные расходы. Сэкономьте часть заработанного.

Дева

Лучшее время для переписки. Порадуйте дорогих вам людей теплой весточки. Позвоните старшим членам семьи.

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Весы

Откровенный разговор с партнерами будет слишком эмоциональной. Попробуйте перевести его в конструктивное русло. Поговорите о распределении обязанностей в доме.

Скорпион

Любимым трудно будет оставаться рассудительными. Великодушно прощайте им мелкие ошибки и резкий тон. Помогите найти равновесие.

Стрелец

Используйте все возможности для укрепления своего материального положения. Пополняйте сбережения. Покупать новое оборудование не следует.

Козерог

Теплые дружеские отношения не заменят любви. Милым не хватает вашего тепла и ласки. Говорите им больше приятных слов. Согрейте в своих объятиях.

Водолей

Злые языки испортят ваше настроение. Не переживайте. Пожалейте недобрых людей. Они себе вредят не меньше, чем окружающим.

Рыбы

Операции купли-продажи не принесут ожидаемых доходов. Дополнительных взносов потребует дом. Не оставляйте без присмотра работающей бытовой техники.

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