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Гороскоп на 1-7 февраля: с каких неожиданностей начнется последний месяц зимы

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Гороскоп на 1-7 февраля: с каких неожиданностей начнется последний месяц зимы
Последний месяц зимы начнется с неожиданностей для Овнов, Весов и Скорпионов. Фото: pixabay.com

В течение недели с 1 по 7 февраля не стоит планировать командировки и переговоры, менять место работы и жительства. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Ретроградным становится Меркурий, - говорит астрологиня. - Последний месяц зимы начнется с неожиданностей для Овнов, Весов и Скорпионов. Все будет тормозиться, а решение - отменяться и пересматриваться. Поэтому не спешите выполнять приказы начальства. Понедельник и четверг - дни повышенной аварийной опасности. Людям трудно будет думать. Чаще начнут ошибаться, поэтому увеличится количество аварий. Не спешите кого-то увольнять или нанимать на работу. От этого ваше дело пострадает. Придется подстраиваться и мириться. Но так будет не всегда. Готовьтесь к переменам. Не желательно стричься. Волосы плохо будут расти".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Можете чувствовать себя затруднительно. Будет хотеться активности и результата, а взамен получите застой в делах. От вас ждут больше, чем вы можете дать. Подтягивайте хвосты и доделывайте дела, которые отложили из-за выходные в январе.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Это неделя приятных новостей. Дом будет открыт для гостей, но уже в среду вы устанете от надоедливых посетителей. Захочется закрыться в своей комнате, начать уборку. Сделаете порядок в доме - наведете порядок в мыслях.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Жизнь внесет много коррективов в ваши планы. Начнет давить руководство. За работу начнут меньше платить. Если вовремя не защитите свои финансовые интересы, скоро пожалеете об этом. Это удачный период, чтобы учиться. Легко будет даваться иностранный язык.

Рак (22 июня - 22 июля)

Нарветесь на давление и замечания от руководства. Трудно будет противостоять стрессу. Вас обвинят в том, чего не делали. Успокойтесь. Правда все равно на вашей стороне.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Смелее беритесь за дела, которые откладывали в долгий ящик. Проанализируйте свои финансовые возможности. Хорошо продумайте планы до конца зимы. Вскоре заметите, как хорошо все удается, если действовать по плану и соблюдать графики.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Старайтесь подстраиваться под обстоятельства. Тогда неделя не будет полна разочарований и застоя. Будет беспокоить рост цен в супермаркетах и коммунальных платежках.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не стоит искать новую работу или менять семейный статус. Это неделя рискованной финансовой деятельности. Завершается период неопределенности в отношениях. Окончательно выясните, ваш ли человек рядом с вами.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Заработки будут высокими и стабильными. Не медлите с ремонтом сантехники. Приобретенные автомобили больше времени будут простаивать в ремонте, чем ездить. Через игривые отношения с коллегами можете потерять любимых. Не поддавайтесь соблазну.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Доверьтесь фортуне. Будет везти там, где раньше считали себя неудачником. Хорошо пойдет обучения. Повышайте свои профессиональные способности, прислушайтесь к советам специалистов.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Если хотите чего-то достичь, не сидите на месте. Измените режим дня, попрощайтесь с вредными привычками, заинтересуетесь йогой и утренней гимнастикой. Здоровое питание улучшит самочувствие.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Все будет вовремя. Даже подарки на дни рождения будут теми, о которых давно мечтали. Деньги пойдут в ваши руки. Не ленитесь и не отдыхайте на лаврах. Используйте возможность заработать солидную сумму.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Будете чувствовать себя, как в тихой гавани. Все будет хорошо, если отбросите лишнее и уверенно будете двигаться вперед. Не стоит идти жертвовать собственными интересами в угоду всем вокруг. Присвятите себя семье.

Астрологиня поразила прогнозом на выходные. К ее советам стоит прислушаться, если хотите улучшить состояние своих дел.

Автор: Gazeta.ua
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