Гороскоп на 17 декабря: чего нельзя делать в этот день

Сложные проблемы следует решать в конце рабочего дня. Фото: astrozodiac.net

17 декабря - день гармонии и равновесия. Дела будут идти хорошо. Люди чаще начнут улыбаться друг к другу и проявлять милосердие. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В настоящее время легче достичь согласия с оппонентами. Руководствуйтесь практическими соображениями. Лучше синица в руках, чем журавль в небе, - говорит астролог. - Наиболее конструктивные решения будут приходить вечером. Поэтому сложные проблемы следует решать в конце рабочего дня. Не хвастайтесь своими успехами. Вы можете спугнуть удачу. Нельзя затевать уборку или ремонт, занимать деньги, провоцировать родных на ссору и распространять сплетни".

Овен

Очень удачный день. Однако жить на широкую ногу не пора. Не упустите возможности заработать дополнительные деньги. Задержитесь на работе.

Телец

Не конфликтует с руководством. Будет страдать ваш карман. Одолженные у вас деньги люди не смогут вовремя вернуть.

Близнецы

Просто утром вас ждет приятный сюрприз. Вы сможете сэкономить часть средств. Так появится дополнительный финансовый резерв.

Рак

Вам могут перепадать мелкие подработки. Они помогут некоторое время продержаться. Обойдитесь минимумом затрат.

Лев

Насыщенный режим жизни потребует соответствующего финансирования. Денег мало. Ищите спонсоров.

Дева

Можете чувствовать определенную ограниченность в финансах. Однако можно порадовать себя небольшой приятной покупкой.

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Весы

Финансовый риск может довести вас до банкротства. Будьте крайне осторожны. Уменьшайте список расходов.

Скорпион

Продолжается трудный период. Не берите кредиты и ссуды. Вы попадете в финансовую кабалу. Избегайте штрафов.

Стрелец

Прикладывать чрезмерные усилия для улучшения материального положения не следует. Заметных изменений пока ожидать не приходится. Лучшее время для совершенствования собственной внешности. Попробуйте низкокалорийную диету.

Козерог

Существенных заработков не будет. Не стоит менять место работы. Этот шаг не повлияет положительно на ваш бюджет. Более удачными будут вечерние покупки.

Водолей

Понадобится дополнительная сумма на поддержание здоровья. Не нанимайте рабочих. За некачественную работу заплятите большие деньги.

Рыбы

Можно рассчитывать на значительные прибыли. Будут возникать сложности только с получением наличных на руки. После захода солнца не следует решать финансовых вопросов.

Это неделя мыслящих людей, которые любят дисциплину и ценят каждую минуту. Астролог назвала знаки, которые будут иметь высокие заработки.