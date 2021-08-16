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вторник, 17 августа 2021 07:00

Гороскоп на 17 августа: кто почувствует на себе благосклонность звезд

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Гороскоп на 17 августа: кто почувствует на себе благосклонность звезд
Не спешите распространять сенсационные новости. Они могут оказаться выдумкой. Фото: pixabay.com

17 августа старайтесь не работать до истощения. Экономьте силы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Действия людей в этот день будут выходить за рамки логики, - говорит астролог. - Активизируются злые языки. Сохранять эмоциональное равновесие будет непросто. Не спешите распространять сенсационные новости. Они могут оказаться выдумкой. Звезды будут способствовать людям творческих профессий. Вдохновение посетит кулинаров, художников и флористов. Благосклонность звезд на себе почувствуют Раки и Стрельцы, Девы и Водолеи. Самое время признаваться в любви".

Овен

Критический период проходит. Воспользуйтесь случаем улучшить свое материальное положение. Не отказывайтесь от подработки.

Телец

Сдерживайте себя от больших затрат. Не допускайте расточительства. В ближайшее время существенных доходов не ожидается.

Близнецы

Финансовые вопросы будут стоять остро. Найдите причину неучтенных расходов и ликвидируйте ее.

Рак

Заранее продуманные финансовые операции будут экономически выгодными. Избегайте экспромта. Интуиция подведет.

Лев

Купленные в этот день вещи не будут служить долго. Внесены в новые проекты деньги прибыли не принесут. Следите за кошельком.

Дева

Не соглашайтесь на участие в рискованных финансовых операциях. Вы своими руками устроите себе ловушку. Задовольниться малой прибылью.

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Весы

Поступление денег не ожидается. Но удачное стечение обстоятельств позволит вам не чувствовать ограничений в финансах. Начинать ремонтные работы в этот день не следует.

Скорпион

Без помощников вам не заработать достаточно денег. Привлекайте к сотрудничеству надежных партнеров. Брать кредиты не желательно. Они станут бременем для вашего кошелька.

Стрелец

Активнее беритесь за работу. Старайтесь преодолеть трудное финансовое положение. Появится шанс вернуть дела к лучшему. Не пропустите благоприятного случая.

Козерог

Неблагоприятный день для осуществления денежных операций. Договоренности по финансовым вопросам позже будут пересматриваться. Не одалживайте людям денег.

Водолей

В кармане достаточная сумма денег. Ждите дополнительный доход утром. Покупать недвижимость и выполнять ремонтные работы дома опасно. Это будет дорого и некачественно.

Рыбы

Не попадайте под имущественную зависимость. Отложите заключения финансовых сделок до следующей недели. Берегите вещи от повреждения.

Во второй половине августа успешно пойдут дела у тех, кто зарабатывает на жизнь руками.

Автор: Gazeta.ua
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