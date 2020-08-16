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понедельник, 17 августа 2020 07:00

Гороскоп на 17 августа: как начнется предпоследняя неделя лета

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Гороскоп на 17 августа: как начнется предпоследняя неделя лета
В этот день люди будут ворчать и спорить. Угодить шефу, свекрови или тещи будет непросто. Фото: pixabay.com

17 августа - не лучший день для поиска своей пары. Вы можете стать жертвой любовных интриг. Берегитесь завистливых друзей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Быстро будет наступать усталость, - говорит астролог. - В этот день люди будут ворчать и спорить. Угодить шефу, свекрови или тещи будет непросто. Во время напряженных разговоров будут постоянно упоминаться бывшие проблемы. При необходимости именно в этот день следует обращаться к психологам. Хорошая возможность проанализировать причины неудач в личной жизни и на работе. Следите за самочувствием. Остерегайтесь служебных романов. Они принесут много страданий. Найдите лучший способ развеять одиночество".

Овен

День сложных решений. Внешние обстоятельства не будут способствовать укреплению финансового положения. Учтите свою платежеспособность.

Телец

Есть риск ошибочно распорядиться собственными средствами. Не принимайте единоличных решений по осуществлению крупных финансовых операций. Послушайте советы партнеров или друзей.

Близнецы

Не планируйте на этот день важных деловых переговоров. Они превратятся в убытки. Берегите свои дома и кошельки от воров.

Рак

Проверяйте выставлены вам счета. Не позволяйте себя обмануть. Поход по магазинам лучше осуществить вечером.

Лев

Карман пополнится за счет дополнительных источников доходов. Не позволяйте себе лениться. В материальной помощи будут нуждаться старшие члены семьи.

Дева

Не идите на финансовый риск. Участие в новом проекты впоследствии станет обременительным для вас. Следите за изменениями на рынке.

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Весы

Улучшение материального положения не будет. Ваши финансовые инициативы будут подвергаться препятствия. Ищите нестандартных решений.

Скорпион

Удалите из дома лишние старые вещи. Следите за работой электроприборов. Имейте определенную сумму на проведение срочного ремонта техники.

Стрелец

Выгодных финансовых предложений не стоит ждать. Дорого будут стоить транспортные перевозки. Покупать одежду и обувь не следует. Они не будут носиться.

Козерог

Ситуация остается сложной. До прихода очередной зарплаты придется еще подождать. Проведите ревизию своих активов. Ищите дополнительные средства экономии.

Водолей

Денег будет достаточно, но реализовать новые финансовые проекты вы не сможете. Сожалеть о потерянных возможностям не время. Работайте на перспективу.

Рыбы

Принимать решение о смене работы не следует. Материальной выгоды это не принесет. Купленные в этот день вещи не будут служить долго.

Неделя с 17 по 23 августа - это время людей смелых, которые знают себе цену и готовы к решению серьезных вопросов. Астролог рассказала, что надо успеть сделать, чтобы везло осенью.

Автор: Gazeta.ua
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