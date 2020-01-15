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четверг, 16 января 2020 07:00

Гороскоп на 16 января: чем удивит середина зимы

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Гороскоп на 16 января: чем удивит середина зимы
Поднимите себе настроение прогулкой в парке. Фото: astrozodiac.net

16 января не спешите браться за выполнение приказов от руководства. В ближайшее время они будут пересмотрены. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день отмененных решений, - говорит астролог. - Подождите с оформлением официальных документов. Позже придется делать в них исправления. Не берите близко к сердцу резкие замечания, высказанные в ваш адрес. Оставаться спокойными в период глобальной нестабильности людям трудно. Прощайте. Отличное время для частной переписки. Есть возможность найти партнера через сайт знакомств. Середина зимы удивит многих. Будут радовать погодные условия. Поднимите себе настроение прогулкой в парке".

Овен

Значительных прибылей не будет. Хозяйничайте экономно. Дорого будут обходиться транспортные перевозки. Не уходи в путешествие.

Телец

Начинается период финансовой нестабильности. Заручитесь материальной поддержкой друзей. Не начинайте ремонт.

Близнецы

Денег хватает только на необходимые расходы. Переговоры по финансовым вопросам отложите. Договориться о взаимовыгодном сотрудничестве не удастся.

Рак

Наступили трудные времена. Большинство расходов пойдет на нужды семьи. Не выставляйте на продажу свои вещи. Избегайте участия в имущественных спорах.

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Лев

Не медлите с осуществлением срочных выплат. Не подвергайте себя на штрафные санкции. Отстаивайте свои финансовые интересы.

Дева

В вашем распоряжении мало налички. Воспользуйтесь своими сбережениями. Выбирайте безналичную форму расчета.

Весы

Дефицита средств не ожидается. Но и сверхприбыли не будет. Брать банковские кредиты не стоит. Они будут обременительными для вашего кошелька.

Скорпион

Ваш бюджет не будет страдать от общих экономических потрясений. Решение наиболее важных финансовых вопросов планируйте на вечер.

Стрелец

Прибыли ожидаются во второй половине дня. Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Их трудно будет выполнить.

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Козерог

Сведите расходы к минимуму. Не одалживайте людям деньги. Этот день может принести значительные убытки. Лучше пересесть с личного автомобиля на городской транспорт.

Водолей

Действуйте очень осторожно. Поспешные решения могут привести вашу экономику к банкротству. Не допускайте финансового риска. Он не оправдается.

Рыбы

Не следует осуществлять масштабные финансовые проекты. Возможные потери из-за просчетов. Следите при оформлении финансовых документов.

19 января в Украине будут отмечать праздник Крещения Господа. Одной из основных традиций этого дня является ныряние в освященную прорубь.

Автор: Gazeta.ua
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