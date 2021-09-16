Гороскоп на 16 сентября: кто в этот день может похвастаться невероятным здоровьем

Побороть бессонницу поможет ромашковый чай с медом. Фото: pixabay.com

16 сентября появятся проблемы с желчным пузырем. Вернитесь к строгой диете. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Воздержитесь от алкоголя, - говорит астролог. - Будет беспокоить высокое давление. Избегайте тонизирующих напитков. Во время физических нагрузок начнет беспокоить одышка. Налегайте на кефир и йогурт, если надоело урчание в животе и изжога. Невероятным здоровьем в этот день могут похвастаться Львы, Раки, Скорпионы и Козероги. Больше отдыхайте. Не смотрите на ночь фильмы ужасов. Побороть бессонницу поможет ромашковый чай с медом".

Овен

Откажитесь от физиотерапевтических процедур. Используйте лекарственные препараты растительного происхождения.

Телец

Не переохлаждайте нижнюю часть тела. Не провоцируйте воспалительных процессов в почках и мочевом пузыре.

Близнецы

Будут развиваться язвенные процессы на коже. Старайтесь не травмировать ее. Уделите больше внимания личной гигиене.

Рак

Лечить гайморит проколом не следует. Обратитесь к народной медицине. В случае необходимости соглашайтесь на операцию на следующей неделе.

Лев

Самочувствие больных улучшится. Состояние здоровья стабилизируется. Время начать реабилитацию.

Дева

Хорошее время для плавания. Особенно, если вы ищете способ борьбы с лишним весом. Бассейн подойдет как нельзя лучше.

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Весы

Ведите активный образ жизни. Поддерживайте хорошее самочувствие с помощью качественной диеты и разумной физической нагрузки.

Скорпион

Активные физические упражнения будут вызывать одышку. Пропустите занятие спортом. Дайте возможность сердцу работать в спокойном режиме.

Стрелец

Делайте упражнения на восстановление гибкости позвоночника. Делайте это постепенно. Подкормите организм витаминами и минералами.

Козерог

Будут возникать проблемы со сном. Не стоит использовать снотворных. Прогуляйтесь вечером по улице. Откажитесь от просмотра боевиков.

Водолей

Будете чувствовать себя хорошо. День способствует освобождению от вредных привычек. Воспользуйтесь случаем избавиться от зависимости.

Рыбы

Уменьшайте нагрузку на печень. Больным дискинезией желчегонных путей стоит начать курс профилактического лечения.

Астролог сделала неожиданный прогноз на эту неделю.