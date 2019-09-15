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понедельник, 16 сентября 2019 07:00

Гороскоп на 16 сентября: чем удивит понедельник

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Гороскоп на 16 сентября: чем удивит понедельник
Порадует вечер понедельника. Не спешите после работы домой. Фото: astrozodiac.net

16 сентября не берите во внимание утренние проблемы. Отнеситесь к ним с юмором. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Возможны опоздания на работу. Непросто будет оставаться собранными, - говорит астролог. - Поэтому складывайте необходимы в течение дня вещи еще вечером. Тогда не придется возвращаться за ними. Порадует вечер понедельника. Не спешите после работы домой. Посидите в уютном парке или кафе. Насладитесь созерцанием местных пейзажей. Понедельник удивит встречами и свиданиями, которые будут иметь неожиданное завершение".

Овен

Деньги будут идти в ваши руки. Не позволяйте себе лениться. Вкладывать средства в техническое оснащение своего бизнеса не время. Вас будет раздражать общение с человеком старшего возраста. Проявляйте великодушие. Советы пожилого человека спровоцируют добрые перемены в вашей жизни.

Телец

Удачный день для решения финансовых проблем. Пусть мелкие препятствия не останавливают вас. Настойчивые получат достойное денежное вознаграждение вечером.

Близнецы

Финансовая ситуация существенно не улучшится. Отношения с любимыми окажутся на грани конфликта. Не стоит отстаивать свои взгляды любой ценой.

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Рак

Дефицита средств не будет ощущаться. Но и избытка денег не будет. Хорошие заработки принесет предпринимательская деятельность. Вечерние покупки будут удачными.

Лев

Увеличивается список необходимых затрат. К зарплате несколько дней придется подождать. Из-за нехватки средств вы будете ограничены в действиях. Начнете реагировать на изменение погодных условий. Головная боль будет мешать сосредоточиться на работе.

Дева

Имейте запас денег для покрытия непредвиденных расходов. Следите за своим кошельком. Деньги могут быстро закончиться. Отложите приобретение компьютеров.

Весы

Заметных проблем с деньгами не будет. Однако расходы лучше планировать заранее. Отложите покупку мобильных телефонов. Не стоит скрывать своих чувств. Говорите любимым комплименты. Они подарят вам страстную ночь.

Скорпион

Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. День повышенной эмоциональности. Искать новых приключений не стоит.

Стрелец

Финансовые предложения этого дня будут выгодными для вас. Приложите усилия для улучшения своего материального положения. Мечтать о прекрасных отношениях мало. Начинайте действовать. Преодолейте свою нерешительность.

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Козерог

Не откладывайте работу на завтра. Действуйте оперативно. Но будьте осторожны. Особенно при проведении расчетов. Не допустите переплаты за услуги сервисных служб.

Водолей

Поступление денежных переводов задержится. Экономьте. Отличный день для достижения гармонии в отношениях. Будьте любезны с окружающими. Они будут отвечать взаимностью.

Рыбы

Проявляйте решительность и настойчивость. Отстаивайте свои финансовые интересы. Уровень заработков расти. Особенно если вы сможете заручиться поддержкой шефа.

Синоптики шокировали прогнозом. На этой неделе в Украине упадет первый снег.

Автор: Gazeta.ua
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