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понедельник, 16 ноября 2020 07:00

Гороскоп на 16 ноября: кому понедельник принесет деньги и интересные знакомства

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Гороскоп на 16 ноября: кому понедельник принесет деньги и интересные знакомства
Важные имущественные вопросы лучше не решать в этот понедельник. Покупки не будут удачными. Фото: pixabay.com

16 ноября стоит провести в кругу семьи. Хорошо бы вспомнить о какой-то родительской традиции. Это укрепит отношения между родителями и детьми. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день мелких финансовых потерь, - говорит астролог. - Важные имущественные вопросы лучше не решать в этот понедельник. Покупки не будут удачными. Утром самочувствие ухудшится. Под вечер повышается опасность сердечных приступов. К группе риска относятся пожилые люди и послеоперационные больные. Эффективность труда будет очень низкой даже у здоровых людей. Поэтому день выдастся тяжелым. Купленные вещи не будут носиться. Не превращайте свидание на обсуждение рабочих или соседских проблем. Любимые могут требовать интимного общения. Дарите им нежность. Понедельник принесет деньги Ракам, Девам и Козерогам. Интересные знакомства ожидают Тельцов и Скорпионов".

Овен

Ситуация остается сложной. Доходы не будут покрывать расходов. Понадобится умение хорошо считать деньги. Оно поможет не допустить финансового кризиса.

Телец

Сложный день. Не выставляйте в продажу собственных вещей. Они пойдут за бесценок. Проверяйте сдачу у кассы. Из-за невнимательности можете переплатить за товар или услугу.

Близнецы

К дефициту средств присоединится дефицит других материальных ресурсов. Предотвратить это пока невозможно. Бодрствуйте на дорогах. Возможны убытки из-за повреждения авто.

Рак

Деньги будут идти к вам. Возможно поступление премиальных. Будьте щедрыми. Не отказывайте людям в материальной поддержке.

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Лев

Будьте внимательны к любимым. Интересуйтесь их интересами. Не забывайте о важных датах вашей общей истории.

Дева

Чрезмерное чувство долга перед партнерами будет мешает вам чувствовать себя счастливыми в паре. Позвольте себе освободиться от части добровольных обязанностей.

Весы

Не стоит переоценивать свои финансовые возможности. Удачному вложению денег должен предшествовать хороший расчет. Покупать ювелирные изделия не желательно.

Скорпион

Ожидаются небольшие прибыли. Не будет возможности свободно распоряжаться деньгами. Большинство заработанных средств пойдет на неотложные выплаты.

Стрелец

Будет ощущаться застой в личной жизни. Ваши отношения с партнерами нуждаются в пересмотре. Подумайте о возможности качественных изменений.

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Козерог

Доходы понемногу растут. Будут поступать выгодные финансовые предложения. Денег хватает не только на продукты. Купленная одежда не будет носиться.

Водолей

По возможности перенесите подписания новых финансовых сделок на следующую неделю. Внесены в новые проекты деньги прибыли не принесут. Будьте экономными.

Рыбы

Не будет хватать некоторой суммы для совершения крупной покупки. Брать деньги в долг не следует. Подумайте о целесообразности этих расходов.

Астролог дала прогноз на 16-22 ноября и объяснила, почему на этой неделе надо чаще считать деньги.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
16
ноября

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