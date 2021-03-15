Гороскоп на 16 марта: как сделать вторую половину месяца прибыльной

Щедрые премии и вознаграждения не замедлят, если работать честно и преданно. Фото: pixabay.com

16 марта легко будут решаться имущественные вопросы. Однако за осуществление крупных денежных операций браться не следует. Продвигайтесь вперед небольшими шагами. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Этот день способствует росту творческого вдохновения, - говорит атсрологиня. - Поэтому, дизайнерам и мастерам-ремесленникам не пора сидеть без работы. Проснитесь раньше. Сделайте что-то своими руками. Изготовленные таким образом изделия будут нести особую энергию, а еще сделают вторую половину месяца прибыльной. Не стесняйтесь брать деньги за свой труд. Щедрые премии и вознаграждения не замедлят, если работать честно и преданно".

Овен

Список необходимых расходов увеличивается. Будут появляться дополнительные шансы повысить свои доходы. Сумейте ими воспользоваться.

Телец

Поступят приятные известия. Это может быть звонок от давних приятелей. Пригласите их в гости. Встреча будет теплой.

Близнецы

Соблазнительные финансовые предложения окажутся обманом. Придется обходиться малым. Активизируйте свой хозяйственный талант. Вас ждет приятная неожиданность.

рак

Творческая энергия будет переполнять вас. Сделайте вечер этого дня необычным. Порадуйте родных веселыми развлечениями.

Лев

Между вами и партнерами растет стена отчуждения. Приложите со своей стороны усилия для нормализации отношений.

Дева

Звезды будут способствовать вашему обогащению. Но выбрать правильное направление деятельности должны вы сами. Сделайте все возможное для пополнения кошелька.

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Весы

Дневная озабоченность не оставит сил на личное. Объясните это любимым спокойно. Они поймут.

Скорпион

Не допускайте финансового риска. Есть опасность спустить значительную сумму на неудачный проект или покупку. Позаботьтесь о внешнем виде. Любимым приятно будет видеть вас в лучшей форме.

Стрелец

Поступление денег задерживается. Обеспечить все потребности не удастся. Из-за нехватки средств придется корректировать планы.

Козерог

Освободите вечер от дел. Проведите его с любимыми. Приготовьте вместе ужин. Поделитесь новостями дня.

Водолей

Старайтесь не наступать на старые грабли. Не воспринимайте игривое поведение окружающих за проявление любви.

Рыбы

Не упоминайте бывших неприятностей. Чаще говорите милым комплименты. Они заслуживают доброго слова и ваше внимание.

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