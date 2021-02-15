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вторник, 16 февраля 2021 07:00

Гороскоп на 16 февраля: желания начнут осуществляться

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Гороскоп на 16 февраля: желания начнут осуществляться
Встретите человека, который близок вам по духу. Фото: pixabay.com

16 февраля будьте осторожны со своими желаниями. Они могут осуществляться. Причем в самый неприятный способ. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Сдерживайте желание любой ценой достичь своей цели, - говорит астрологиня. - Результат может не понравиться вам. Относитесь внимательно к информации, которая поступает. Среди общего ее потока встретится крайне необходима. Старайтесь меньше говорить. Слушайте. Анализируйте. Не назначайте на этот день деловых переговоров. Хорошо пройдут свидания. Встретите человека, который близок вам по духу. Не медлите. Берите инициативу в свои руки".

Овен

Сделайте необходимые выплаты в обеденное время. Вечером не тратьте денег. Отложите подписание имущественных поручений. Потеряете часть своего имущества.

Телец

Избегайте штрафных санкций. Не допускайте переплаты за товары и оказанные услуги. Не следует покупать средства связи.

Близнецы

Растут расходы на транспорт. Уменьшается уровень доходов. Не ищите дополнительных заработков. Вас не удовлетворят существующие предложения. Ждите.

Рак

Падает уровень работоспособности. Соответственно уменьшается заработок. Не пора открывать новые магазины или предприятия. Они будут убыточными.

Лев

Ваши доходы будут зависеть от работы партнеров и сотрудников. Надежная команда поможет обеспечить необходимую прибыль. Не участвуйте в розыгрышах.

Дева

Через ряд досадных недоразумений вы потеряете возможность получить дополнительную прибыль. Не стоит открывать новые депозитные счета.

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Весы

Сохраняется достаточное финансовое обеспечение. Во второй половине дня следите за кошельком. Поход по магазинам лучше отложить.

Скорпион

Вашим кошельком будут пытаться воспользоваться окружающие. Некоторым вы не сможете отказать. Купленные в этот день одежда и обувь не будут долго носиться.

Стрелец

Деньги будут поступать небольшими суммами. Их хватает на пропитание. Планировать проведение крупных финансовых операций не время.

Козерог

Не надо вкладывать средства в обновление профессионального оборудования. Оно не прослужит длительное время. Деловую поездку лучше отложить. Ее результаты не удовлетворят вас.

Водолей

Ваши финансовые инициативы будут тормозиться. Займитесь наведением порядка в документации. Вовремя оплачивайте счета.

Рыбы

Ваша экономическая политика нуждается в пересмотре. Не делайте ставку на уменьшение расходов и накопления денег. Увеличивайте финансовый оборот.

Астрологиня дала советы на неделю и рассказала, каким знакам улыбнется судьба.

Автор: Gazeta.ua
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