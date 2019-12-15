Гороскоп на 16 декабря: чем удивит первый день недели

Не желательно пить свежее молоко и есть сырые яйца. Фото: astrozodiac.net

16 декабря храните ясность мыслей. Руководствуйтесь логикой, а не импульсом желания. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Спорить о вкусах и предпочтениях не желательно. Спор выльется в открытое противостояние, - говорит астролог. - Первый день недели удивит неожиданными встречами и знакомствами. Не принимайте быстрых решений. Так можно свести на нет плоды своего труда. Займитесь общим оздоровлением организма. Избегайте травм головы. Не желательно пить свежее молоко и есть сырые яйца. Часто будут случаться пищевые отравления".

Овен

Не питает ложных надежд на быстрое обогащение. Удача не на вашей стороне. Не допускайте переплаты за предоставленные сервисные услуги.

Телец

Дела будут идти вяло. Денежные взносы не принесут ожидаемой прибыли. Перенесите проведения переговоров по финансовым вопросам на конец недели.

Близнецы

С вами может случиться необычная романтическое приключение. Это будет роковая страсть. Не бросайтесь в нее с головой.

Рак

Заметной прибыли не ожидается. Следите при оформлении финансовых бумаг. Тщательно изучайте условия заключения имущественных сделок.

Лев

Сложно будет платить все необходимые счета. Да еще и малыш может нанести ущерб хозяйству. Придется идти на дополнительные расходы.

Дева

Внешние обстоятельства не будут способствовать повышению доходов. Не ждите повышения заработка. Соотносите имеющиеся средства со своими потребностями. Купленные вещи залежатся в шкафу.

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Весы

Не занимайтесь решением жилищных вопросов. Подождите с началом ремонта. Денег в кармане не хватит на его своевременное завершение.

Скорпион

Сохраняется средний уровень достатка, но его вполне хватает на пропитание. Утром вас ждут приятные находки.

Стрелец

Поищите источник постоянного оттока средств. Сведите к минимуму денежные операции. Вечер проведите с любимыми. Доверьте им свои переживания.

Козерог

День не обещает приятных сюрпризов. На личные нужды понадобится немалая сумма. Продумывайте целесообразность каждого финансового шага.

Водолей

Старайтесь избавиться задолженностей. Избегайте конфликтов с представителями налоговой. Не покупайте одежды.

Рыбы

Затруднения не будет ощущаться. Сознательно идите на расходы. Не скупитесь, потому что придется платить дважды. Часть заработка отдайте на потребности партнеров.

Неделя с 16 по 22 декабря - это время мыслящих людей, которые любят дисциплину и ценят каждую минуту. Астролог рассказала, кого ждут высокие заработки.