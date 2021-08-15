Гороскоп на 16 августа: в какие знаки зодиака влюбляться опасно

День выдастся продуктивным. Особенно для тех, кто привык оптимально распределять рабочее время. Фото: pixabay.com

16 августа прислушайтесь к метких замечаний окружающих. В этот день люди не будут кривить душой. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Знакомые и коллеги будут говорить правду в глаза и не подбирать исключительно вежливых слов, - говорит астролог. - Будьте готовы достойно принять острую критику. Можно браться за сверхплановую работу. День выдастся продуктивным. Особенно для тех, кто привык оптимально распределять рабочее время. В этот день опасно влюбляться у Близнецов и Дев. Они будут представлять из себя тех, кем не является на самом деле".

Овен

Проведите важнейшие финансовые операции во второй половине дня. Утром следите за кошельком. Покупать товары на распродаже не стоит.

Телец

Дефицита средств не будет. Однако отказываться от подработки не следует. Создайте денежный запас. Вскоре он понадобится.

Близнецы

Ожидаемые средства поступят вовремя. Можно надеяться и на премиальные. В мелочах вам будет везти. Но большие суммы в этот день не стоит тратить. Вкладывайте деньги в практические вещи.

Рак

Заметных финансовых ограничений у вас не будет. Смело реализуйте свои идеи. Предоставьте материальную помощь пожилым людям.

Лев

Денег мало. Вам понадобится посторонняя материальная поддержка. Разделите текущие расходы с близкими людьми. Не стоит занимать деньги у малознакомых людей.

Дева

Деньги будут поступать небольшими суммами, но возможен приход сразу из нескольких источников заработка. Добрый день для перехода на новую должность.

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Весы

Не ищите новых форм заработка. Эксперименты с деньгами окажутся неудачными. Ведите плановую экономику. Укрепляйте связи с надежными финансовыми партнерами.

Скорпион

Сумма полученного заработка позволит удовлетворять ваши ежедневные потребности. Не покупайте лотерейных билетов. Заметного выигрыша не будет.

Стрелец

Неудачный день для ведения переговоров по финансовым вопросам. Надеяться на выгодные предложения не следует. Пока будет наблюдаться тенденция к снижению уровня доходов.

Козерог

Вас ожидает несколько приятных сюрпризов. Удачные покупки позволят сэкономить некоторую сумму. Знакомые вернут одолженные у вас деньги.

Водолей

Деньги не будут держаться в кармане. Имейте при себе ограниченную сумму. Трудно будет противостоять давлению конкурентов. Пропустите возможность улучшить материальное положение.

Рыбы

Новых поступлений не будет. Это день расходов. Рассчитайтесь со своими долгами. Покупать обновки не пора. Освободите шкаф от старой одежды.

Астролог поразила прогнозом на вторую половину августа.