Гороскоп на 16 августа: в какие знаки зодиака влюбляться опасно

 
Ексклюзивы
1/5
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 135
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 1827
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1494
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 1845
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 288
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1602
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 5382
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 342
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 270
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
4
7
5
12
4
Телеведущий Остапчук похвастался объятиями с российским оккупантом Киркоровым
Телеведущий Остапчук похвастался объятиями с российским оккупантом Киркоровым
В Праге открыли фотовыставку к 30-летию независимости Украины
В Праге открыли фотовыставку к 30-летию независимости Украины
15 августа день ангела у владельцев популярных имен в Украине
15 августа день ангела у владельцев популярных имен в Украине
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Плесень и комары - пациент рассказал об условиях в Севастопольской больнице
Плесень и комары - пациент рассказал об условиях в Севастопольской больнице
Видео
Все видео
16 августа с днем рождения поздравляют тезок семи святых
16 августа с днем рождения поздравляют тезок семи святых
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Корова плюхнулась в бассейн с туристами
Корова плюхнулась в бассейн с туристами
Парад ко Дню Независимости: как будут избавляться от советских традиций
Парад ко Дню Независимости: как будут избавляться от советских традиций
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 441
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 135
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 342
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 270
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 441
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 189
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
понедельник, 16 августа 2021 07:00

Гороскоп на 16 августа: в какие знаки зодиака влюбляться опасно

  Комментировать
Гороскоп на 16 августа: в какие знаки зодиака влюбляться опасно
День выдастся продуктивным. Особенно для тех, кто привык оптимально распределять рабочее время. Фото: pixabay.com

16 августа прислушайтесь к метких замечаний окружающих. В этот день люди не будут кривить душой. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Знакомые и коллеги будут говорить правду в глаза и не подбирать исключительно вежливых слов, - говорит астролог. - Будьте готовы достойно принять острую критику. Можно браться за сверхплановую работу. День выдастся продуктивным. Особенно для тех, кто привык оптимально распределять рабочее время. В этот день опасно влюбляться у Близнецов и Дев. Они будут представлять из себя тех, кем не является на самом деле".

Овен

Проведите важнейшие финансовые операции во второй половине дня. Утром следите за кошельком. Покупать товары на распродаже не стоит.

Телец

Дефицита средств не будет. Однако отказываться от подработки не следует. Создайте денежный запас. Вскоре он понадобится.

Близнецы

Ожидаемые средства поступят вовремя. Можно надеяться и на премиальные. В мелочах вам будет везти. Но большие суммы в этот день не стоит тратить. Вкладывайте деньги в практические вещи.

Рак

Заметных финансовых ограничений у вас не будет. Смело реализуйте свои идеи. Предоставьте материальную помощь пожилым людям.

Лев

Денег мало. Вам понадобится посторонняя материальная поддержка. Разделите текущие расходы с близкими людьми. Не стоит занимать деньги у малознакомых людей.

Дева

Деньги будут поступать небольшими суммами, но возможен приход сразу из нескольких источников заработка. Добрый день для перехода на новую должность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие джинсы будут в тренде осенью. Советы модникам

Весы

Не ищите новых форм заработка. Эксперименты с деньгами окажутся неудачными. Ведите плановую экономику. Укрепляйте связи с надежными финансовыми партнерами.

Скорпион

Сумма полученного заработка позволит удовлетворять ваши ежедневные потребности. Не покупайте лотерейных билетов. Заметного выигрыша не будет.

Стрелец

Неудачный день для ведения переговоров по финансовым вопросам. Надеяться на выгодные предложения не следует. Пока будет наблюдаться тенденция к снижению уровня доходов.

Козерог

Вас ожидает несколько приятных сюрпризов. Удачные покупки позволят сэкономить некоторую сумму. Знакомые вернут одолженные у вас деньги.

Водолей

Деньги не будут держаться в кармане. Имейте при себе ограниченную сумму. Трудно будет противостоять давлению конкурентов. Пропустите возможность улучшить материальное положение.

Рыбы

Новых поступлений не будет. Это день расходов. Рассчитайтесь со своими долгами. Покупать обновки не пора. Освободите шкаф от старой одежды.

Астролог поразила прогнозом на вторую половину августа.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 16 августа: в какие знаки зодиака влюбляться опасно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Ноги от ушей&quot; - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
"Ноги от ушей" - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
3
 Просмотров: 6984
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
 Просмотров: 6966
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 5625
Мэра Кривого Рога нашли мертвым
Мэра Кривого Рога нашли мертвым Просмотров: 5337
Забавные фото домашних любимцев, которые развеселят каждого
Забавные фото домашних любимцев, которые развеселят каждого
11
 Просмотров: 3771
Общество
Приймет 16 августа: с кем сегодня путешествовать и что запрещено делать
Приймет 16 августа: с кем сегодня путешествовать и что запрещено делать Просмотров: 72
Церковный праздник 16 августа: кому сегодня молятся
Церковный праздник 16 августа: кому сегодня молятся Просмотров: 189
Украина эвакуировала 30 людей из Афганистана
Украина эвакуировала 30 людей из Афганистана Просмотров: 135
16 августа с днем рождения поздравляют тезок семи святых
16 августа с днем рождения поздравляют тезок семи святых
 Просмотров: 90
Украинские пожарные самолеты вернулись из Турции
Украинские пожарные самолеты вернулись из Турции Просмотров: 63
Больше всего комментируют
7
Власть ставила памятник каждому предателю - Влада ставила монумент кожному зраднику - Ющенко
5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
2
Визит Меркель будет неприятным для Зеленского из-за вопроса преследования Кличко - Николаенко
Голосов: 56952
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть