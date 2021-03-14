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воскресенье, 14 марта 2021 20:00

Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки

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Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
Конец недели порадует премиями и подарками. Фото: pixabay.com

Неделя с 15 по 21 марта удивит и взбодрит многих. Многим не хватит смелости на важный шаг. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Деньги поступят, когда вы их меньше всего ожидаете, - говорит астрологиня. - Удачное время уволиться с назойливой работы. Найти новую помогут друзья. Воздержитесь от покупки техники. Может оказаться бракованной. Напомнит о себе зубная боль. Посетите стоматолога. Конец недели порадует премиями и подарками. Новую робта могут найти Близнецы и Козероги. Высокие заработки ждут Львов, Скорпионов и Водолеев".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Перед вами открываются все двери. Уверенно прокладывайте свой путь к успеху. Прислушивайтесь к подсказкам судьбы.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Успех ждет трудолюбивых. Будут выходить из строя ноутбуки и телефоны, подводить электронная почта. Подождите с приобретением применяемых авто и техники.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Ищите дополнительную работу, а не новые средства экономии. Не одалживайте деньги у знакомых, потому что испортите отношения.

Рак (22 июня - 22 июля)

Удачным будет поход в парикмахерскую. Новая прическа подойдет. В среду стоит покупать кухонную технику и стиральную машинку. В четверг - оформлять документы и записываться на курсы.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Заработки растут. Подождите с покупкой недвижимости. Ухаживайте за ступнями ног. Удачный период, чтобы освободиться от мозолей.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Будет хотеться всего и сразу, но на большинство покупок денег не хватит. Поэтому можете поссориться с родителями и любимыми. Беритесь за давние дела. Скоро кошелек наполнится и сможете позволить себе больше.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Избегайте завистливых людей. Не рассказывайте знакомым о семейных делах. Изучайте родословную, беседует с родителями.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не сидите, сложа руки. За труд получите щедрое вознаграждение. Верните долги и пополните сбережения. Купите то, о чем давно мечтали.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Порадуют высокие заработки накануне выходных. Напомнит о себе застарелый кашель. Не игнорируйте боли в груди. Пройдите обследование.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Остерегайтесь мошенничества в интернете. В магазине перечисляйте сдачу у кассы. Становитесь чувствительными к изменению погодных условий. Головная боль может спровоцировать бессонницу.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Денег в кошельке становится больше. Избегайте взяток. Будьте готовы к общению с налоговой. Больше внимания уделите почкам. Пейте чаи из целебных трав.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Спокойнее воспринимайте все, что происходит вокруг. Это не повод раздражаться. Станут известны тайны, которые давно вас беспокоили. Откажитесь от свежих яиц и копченой рыбы. Возможны отравления.

В марте будьте осторожны со своими желаниями. Они начнут осуществляться.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
14
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