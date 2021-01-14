Гороскоп на 15 января: кому звезды предсказывают богатство и победу

Случайности в этот день не будет. Неожиданные встречи и необычный разворот событий направят вас к новым романтическим приключениям. Фото: pixabay.com

15 января поведением людей будут управлять холодный расчет и жажда обогащения. Поэтому не стоит ждать от окружающих сочувствие и уважительного отношения друг к другу. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"На просьбу о помощи откликнутся единицы, - говорит астрологиня. - Больше рассчитывайте на собственные силы. Не отправляйтесь на отдых в незнакомые места. Вы можете быть брошены на произвол судьбы со своими проблемами среди чужих людей. Будьте внимательны. Случайности в этот день не будет. Неожиданные встречи и необычный разворот событий направят вас к новым романтическим приключениям. Звезды предсказывают богатство и победу Овнам, Ракам, Стрельцам и Козерогам".

Овен

Вы получите хорошее вознаграждение за добросовестный труд. Прибыль оправдает ожидания. Можно будет позволить себе внеплановые расходы.

Телец

Заметного обогащения не предвидится. Деньги будут поступать небольшими суммами. Воспользуйтесь финансовым резервом для осуществления закупок.

Близнецы

Соглашаться на участие в долгосрочных проектах не стоит. Размер доходов несколько снизится. Дополнительные расходы будут обременительными.

Рак

Звезды будут способствовать вашему обогащению. Но выбрать правильное направление деятельности должны вы сами. Сделайте все возможное для пополнения кошелька.

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Лев

Вы не будете знать счета своим деньгам. Поэтому можете остаться без копейки. Не допускайте хаотичный расходов.

Дева

Большинство заработанных денег пойдет на ежедневные нужды. Вкладывайте средства в осуществление текущего ремонта и замену сантехники. Выставлять свои вещи в продажу не следует.

Весы

Легко решаться имущественные вопросы. Однако за осуществление крупных денежных операций браться не следует. Продвигайтесь вперед небольшими шагами.

Скорпион

Список необходимых расходов увеличивается. Появляться дополнительные шансы повысить свои доходы. Сумейте ими воспользоваться.

Стрелец

Хорошо налаженный бизнес принесет ожидаемые прибыли. Поиски дополнительных источников доходов не дадут положительного результата. Хозяйничайте экономно.

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Козерог

Ваш карман пополнится. Открывайте депозитные счета. Участвуйте в благотворительных акциях. Покупайте и обустраивайте новые участки земли.

Водолей

Утром собирайтесь на работу внимательно. Вы можете забыть дома нужные вещи. Это приведет к лишним затратам. Совершайте основные финансовые операции во второй половине дня.

Рыбы

Воздержитесь от принятия решений по финансовым вопросам. Внесены в новые проекты деньги могут пропасть. Ваша экономическая политика потребует изменений.

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