Гороскоп на 15 января: кому повезет в финансах, а кому - в любви

Будьте внимательны во время длительного путешествия. Ситуация на дорогах сложная. Фото: astrozodiac.net

15 января трудно будет угодить женщинам. Их капризы могут раздражать мужчин. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В среду не стоит знакомить будущую жену со своей семьей, - говорит астролог. - Между невесткой и свекровью сразу пройдет враждебная тень. Плохо будет работать голова. Не надейтесь на свою память. Записывайте важную информацию. Бодрствуйте во время длительного путешествия. Ситуация на дорогах сложная. В финансах начнет везти Овнам и Скорпионам. Свою судьбу имеют шанс встретить Девы и Козероги".

Овен

Не самый лучший день для поиска своей пары. Вы можете стать жертвой любовных интриг. Берегитесь завистливых друзей.

Телец

Любимые будут не в настроении. Не переживайте по поводу личных неудач. Проведите вечер весело в шумной компании.

Близнецы

Улучшение материального положения не будет. Ваши финансовые инициативы могут подвергаться препятствия. Ищите нестандартных решений.

Рак

Выгодных финансовых предложений не будет. Дорого будут стоить транспортные перевозки. Купленные одежда и обувь долго не прослужат вам.

Лев

Уберите из дома лишние старые вещи. Следите за работой электроприборов. Имейте определенную сумму на проведение срочного ремонта техники.

Дева

Водоворот неожиданных личных событий дезориентирует вас. Не пытайтесь предугадать их развития. Будьте готовы остроумно отреагировать на них.

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Весы

Это день сложных решений. Остерегайтесь служебных романов. Они принесут много страданий. Найдите лучший способ забыть об одиночестве.

Скорпион

Самое время избавиться от надоедливых отношений. Новый бурный роман быстро закончится. Держитесь достойно.

Стрелец

Принимать решение о смене работы не следует. Материальной выгоды это не принесет. Ваши вещи могут быть повреждены в транспорте. Будьте внимательны.

Козерог

Не обращайте внимания на сплетни. Не допускайте лжи в общении. Ложь может обернуться против вас. Защищайте доброе имя своих близких.

Водолей

Не планируйте на этот день важных денежных операций. Они превратятся в убытки. Берегите свои дома и кошельки.

Рыбы

Проверяйте выставлены вам счета. Не позволяйте себя обмануть. Поход по магазинам лучше осуществить вечером.

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