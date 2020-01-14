Гороскоп на 15 января: кому повезет в финансах, а кому - в любви

 
Ексклюзивы
1/5
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 306
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 225
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 756
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 459
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2250
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
8 Просмотров: 2952
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3825
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 17694
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7506
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1503
Фото
Все фото
3
4
4
27
5
Сенцов перевез маму и сына из оккупированного Крыма в Киев
Сенцов перевез маму и сына из оккупированного Крыма в Киев
СБУ рассказали о боевика, которого Россия наградила за аннексию Крыма
СБУ рассказали о боевика, которого Россия наградила за аннексию Крыма
В Украине открыли кафе, где работают люди с синдромом Дауна
В Украине открыли кафе, где работают люди с синдромом Дауна
Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло &quot;Шествие звездарей&quot;
Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло "Шествие звездарей"
Украинский адвокат чудом спасся от авиакатастрофы в Тегеране
Украинский адвокат чудом спасся от авиакатастрофы в Тегеране
Видео
Все видео
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Зеленский записал обращение по поводу авиакатастрофы в Иране
Зеленский записал обращение по поводу авиакатастрофы в Иране
"Яблоко от яблони" – Усик показал тренировки с сыном
"Яблоко от яблони" – Усик показал тренировки с сыном
Показали видео с "черным ящиком" с самолета Boeing 737
Показали видео с "черным ящиком" с самолета Boeing 737
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2547
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2007
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2871
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3879
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 882
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 873
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
среда, 15 января 2020 07:00

Гороскоп на 15 января: кому повезет в финансах, а кому - в любви

  Комментировать
Гороскоп на 15 января: кому повезет в финансах, а кому - в любви
Будьте внимательны во время длительного путешествия. Ситуация на дорогах сложная. Фото: astrozodiac.net

15 января трудно будет угодить женщинам. Их капризы могут раздражать мужчин. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В среду не стоит знакомить будущую жену со своей семьей, - говорит астролог. - Между невесткой и свекровью сразу пройдет враждебная тень. Плохо будет работать голова. Не надейтесь на свою память. Записывайте важную информацию. Бодрствуйте во время длительного путешествия. Ситуация на дорогах сложная. В финансах начнет везти Овнам и Скорпионам. Свою судьбу имеют шанс встретить Девы и Козероги".

Овен

Не самый лучший день для поиска своей пары. Вы можете стать жертвой любовных интриг. Берегитесь завистливых друзей.

Телец

Любимые будут не в настроении. Не переживайте по поводу личных неудач. Проведите вечер весело в шумной компании.

Близнецы

Улучшение материального положения не будет. Ваши финансовые инициативы могут подвергаться препятствия. Ищите нестандартных решений.

Рак

Выгодных финансовых предложений не будет. Дорого будут стоить транспортные перевозки. Купленные одежда и обувь долго не прослужат вам.

Лев

Уберите из дома лишние старые вещи. Следите за работой электроприборов. Имейте определенную сумму на проведение срочного ремонта техники.

Дева

Водоворот неожиданных личных событий дезориентирует вас. Не пытайтесь предугадать их развития. Будьте готовы остроумно отреагировать на них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптики порадовали весенней погодой

Весы

Это день сложных решений. Остерегайтесь служебных романов. Они принесут много страданий. Найдите лучший способ забыть об одиночестве.

Скорпион

Самое время избавиться от надоедливых отношений. Новый бурный роман быстро закончится. Держитесь достойно.

Стрелец

Принимать решение о смене работы не следует. Материальной выгоды это не принесет. Ваши вещи могут быть повреждены в транспорте. Будьте внимательны.

Козерог

Не обращайте внимания на сплетни. Не допускайте лжи в общении. Ложь может обернуться против вас. Защищайте доброе имя своих близких.

Водолей

Не планируйте на этот день важных денежных операций. Они превратятся в убытки. Берегите свои дома и кошельки.

Рыбы

Проверяйте выставлены вам счета. Не позволяйте себя обмануть. Поход по магазинам лучше осуществить вечером.

Астрономы ожидают, что в 2020 году мы увидим 13 полных лун, несколько суперлуний, "поцелуй планет", полное солнечное затмение и сказочные звездопады.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 15 января: кому повезет в финансах, а кому - в любви». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сколько в среднем будет стоить гектар земли
Сколько в среднем будет стоить гектар земли Просмотров: 33752
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 12087
Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто
Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто Просмотров: 10044
На валютном рынке без изменений: доллар закрепился на новой отметке
На валютном рынке без изменений: доллар закрепился на новой отметке Просмотров: 8505
&quot;Все буде добре&quot;. В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву
"Все буде добре". В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву Просмотров: 8136
Общество
Зеленский сделал больницу "Феофания" доступной для всех
Зеленский сделал больницу "Феофания" доступной для всех Просмотров: 405
Посол Украины в США объяснил, почему не стоит сзывать СБ ООН из-за сбитого самолета
Посол Украины в США объяснил, почему не стоит сзывать СБ ООН из-за сбитого самолета Просмотров: 270
В Украине переаттестуют налоговиков
В Украине переаттестуют налоговиков Просмотров: 135
"Крымскую дачу" Ахметова продали Газпрому
"Крымскую дачу" Ахметова продали Газпрому Просмотров: 513
За обучение просят купить косметику: медсестра открыла кабинет красоты
За обучение просят купить косметику: медсестра открыла кабинет красоты
 Просмотров: 135
Больше всего комментируют
11
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
8
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
5
Купить землю можно будет только по безналу- Милованов
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
Голосов: 48181
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua