Гороскоп на 15 сентября: в чью жизнь вернется гармония и невероятное счастье

День выдастся продуктивным. Особенно для тех, кто умеет оптимально распределять рабочее время. Фото: pixabay.com

15 сентября прислушайтесь к метким замечаниям окружающих. В этот день люди не будут кривить душой. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Друзья, родственники и знакомые будут говорить правду, на которую не надо обижаться, - говорит астролог. - Будьте готовы достойно принять острую критику. Можно браться за сверхплановую работу. День выдастся продуктивным. Особенно для тех, кто умеет оптимально распределять рабочее время. Гармония и невероятное счастье вернутся в жизни Овнов, Тельцов и Козерогов".

Овен

Вас обойдут серьезные финансовые проблемы. Денег хватает. Однако лучше воздержаться от спонтанных покупок. Особенно в обед.

Телец

Ситуация стабильная. Не нарушайте привычного ритма работы. Брать на себя дополнительную финансовую ответственность рискованно.

Близнецы

Некоторые из намеченных дел придется отложить из-за нехватки средств. Затерянные в этот день вещи будут потеряны навсегда. Не оставляйте их без присмотра.

Рак

Ожидать материальной поддержки со стороны партнеров не следует. Рассчитывайте на собственные возможности. Работу с ценными бумагами лучше отложить.

Лев

Вы можете собственноручно навредить своему бюджету. Храните умеренность во время денежных операций. Внимательно считайте.

Дева

Операции купли-продажи не принесут ожидаемых доходов. Дополнительных взносов потребует дом. Не оставляйте без присмотра работающих электроприборов.

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Весы

Не желательно пытаться уладить имущественные конфликты. Избежать убытков не удастся. Сведите к минимуму финансовую деятельность.

Скорпион

Сознательно сбалансировать свой бюджет вы не сможете. Внешние обстоятельства будут диктовать вам каждый экономический шаг. Покоритесь. Повлиять на этот процесс нельзя.

Стрелец

Трудно с деньгами. От выездов и развлечений лучше отказаться. Помните о необходимости ежедневных расходов. Не допускайте полного опустошения кошелька.

Козерог

Будет возможность получить финансовый выигрыш. Это будет случайная удача или премиальные. Не теряйте от счастья свой кошелек.

Водолей

Будьте готовы к ряду незапланированных расходов. Сбои может давать офисная техника. Купленные в этот день компьютеры не будут работать долго.

Рыбы

Это не ваш день. Идти на собеседование с целью трудоустройства не время. Обещанные деньги вам платить не будут. Снижается интенсивность продаж. Выгодно вложить средства не удастся.

В течение недели с 13 по 19 сентября хорошо пойдут дела у врачей, учителей и водителей. Для кого этот период станет самым денежным, астролог рассказала в свежем прогнозе.