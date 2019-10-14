Гороскоп на 15 октября: чего ждать от самого удачного дня недели

Не ленитесь. Особенно плодотворным будет утро. Фото: stb.ua

15 октября - один из самых удачных дней недели. Хорошо пойдут дела, которые до сих пор тормозились из-за множества препятствий. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хорошие результаты даст интеллектуальный труд, - говорит астролог. - Именно в этот день могут быть сделаны научные открытия и технические изобретения. Не позволяйте сомнениям ограничивать полет вашей мысли. Не ленитесь. Особенно плодотворным будет утро. В течение дня к вам будут обращаться много людей. Такая популярность не порадует. Под вечер будете чувствовать себя истощенными. Романтические приключения вас не интересуют. Ищите контакта с людьми, которые имеют общие с вами интересы. Проведите вечер с единомышленниками".

Овен

Сделайте необходимые выплаты до обеда. Избегайте конфликтов с пожилыми людьми. Не настаивайте на своем. Уступите. Испорченные отношения восстанавливать нелегко.

Телец

Ваша экономическая политика нуждается в пересмотре. Не идите путем уменьшения расходов и накопления денег. Увеличивайте финансовый оборот.

Близнецы

Это не ваш день. Денежные поступления будут мизерными. Не делайте ставку на подработку. Наведите порядок в документации. Вовремя оплачивайте счета.

Рак

Споры с представителями исполнительной власти будут стоить дорого. Избегайте штрафных санкций. Не допускайте переплаты за предоставленные услуги. Не следует покупать средства связи.

Лев

Растут расходы на транспорт. Не ищите дополнительных заработков. Вас не будут удовлетворят существующие предложения. Ждите. Любимые не смогут провести с вами свободное время. Не следует думать об угасании их чувств.

Дева

Падает уровень работоспособности. Соответственно уменьшается заработок. Не пора открывать новые магазины или предприятия. Они будут убыточными.

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Весы

Ваши заработки будут зависеть от работы партнеров и сотрудников. Надежная команда поможет обеспечить необходимую прибыль. Не участвуйте в розыгрышах.

Скорпион

Через ряд досадных недоразумений вы потеряете возможность получить дополнительную прибыль. Не стоит открывать новые депозитные счета и спорить с коллегами.

Стрелец

Достичь достаточного финансового обеспечения пока не удастся. Однако наметятся пути выхода из затруднений. Утром поход по магазинам лучше отложить.

Козерог

Вашим кошельком будут пытаться воспользоваться окружающие. Некоторым из них вы просто не сможете отказать. Купленные одежду и обувь не будут долго носиться.

Водолей

Ваша прибыль увеличится. Но не существенно. Ее хватает на пропитание. Найти достойную пару в этот день вы не сможете. Поэтому не тратьте на это времени. Займитесь любимыми делами.

Рыбы

Деловую поездку не откладывайте на потом. Она будет способствовать росту доходов. Завязать новые знакомства вам помогут старые друзья. Не пропустите возможности расширить круг своего общения.

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