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пятница, 15 мая 2020 07:00

Гороскоп на 15 мая: каким знакам жизнь готовит сюрпризы

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Гороскоп на 15 мая: каким знакам жизнь готовит сюрпризы
Сдерживайте желание как можно быстрее достичь желаемого. Фото: pixabay.com

15 мая придется хорошо побегать, чтобы что-то удалось. Дела будут двигаться очень медленно. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет раздражать низкая результативность, день окажется напряженным, - говорит астролог. - К вечеру усталость начнет валить людей с ног. Поэтому окружающие будут плохо контролировать свои эмоциональные реакции. Это надо учитывать. Не вступайте в споры с новыми знакомыми. Выяснять отношения не надо. Сдерживайте желание как можно быстрее достичь желаемого. Жизнь готовит сюрпризы для Близнецов и Львов. Сдерживайте проявления своего эгоизма. Не требуйте от любимых полного внимания. Они имеют немало ежедневных хлопот".

Овен

Контролируйте движение денег. Могут возникать ошибки в подсчете стоимости товаров и услуг. Перечисляйте сдачу на рынке.

Телец

Дела будут двигаться неплохо. Однако избытка денег не будет. Ведите умеренную финансовую политику.

Близнецы

Начинается удачный финансовый период. Приложите усилия для улучшения своего материального положения.

Рак

На воплощение новых идей в жизнь ваших финансовых ресурсов не хватает. Рассчитайте необходимую сумму. Привлеките к делу единомышленников.

Лев

Ожидаемые средства будут поступать вовремя. Колебания рыночных цен не будет заметно влиять на ваш бюджет.

Дева

Деньги будут всплывать быстро. Но так же быстро вы найдете способ покрыть очередную нехватку средств. Ищите дополнительные средства экономии.

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Весы

Следите за работой посредников. Они могут воспользоваться вашей неосведомленностью в делах. Ожидаемого заработка не получите.

Скорпион

Финансовые проблемы, возникающие в течение дня, придется преодолевать самостоятельно. Рассчитывать на чью-то поддержку не следует.

Стрелец

Не участвуйте в азартных играх, потому что потеряете немалую сумму. Сдерживайте свой азарт. На распродаже можно приобрести дешевый хлам.

Козерог

Неприятных неожиданностей не будет. Желательно отложить операции с недвижимостью. Брать ипотечный кредит не следует. От станет обузой для вашего бюджета.

Водолей

В вашем кармане мало денег. Обеспечить необходимый уровень прибыли будет трудно. Воспользуйтесь своими сбережениями.

Рыбы

Продолжается период застоя в делах. Будет ощущаться финансовый дефицит. Не выставляйте в продажу свои вещи. Подождите с открытием депозитных счетов.

Неделя с 11 по 17 мая станет началом финансового кризиса. Солнце находится на агрессивной звезде Альголь. Предприниматели продолжат закрывать бизнес и сокращать персонал.

Автор: Gazeta.ua
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