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четверг, 15 июля 2021 07:00

Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто

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Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
Особенно нервными будут женщины. Слезы потечут по малейшему поводу. Фото: pixabay.com

15 июля не перекладывайте на любимых ответственность за отсутствие согласия в доме. Только вместе вы сможете что-то изменить. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Трудно будет заранее предсказать развитие событий этого дня, - говорит астролог. - Не собирайте грандиозных планов. Позвольте делам идти своим ходом. Не берите на веру новую информацию. Будьте готовы терпеливо реагировать на изменения настроения окружающих. Особенно нервными будут женщины. Слезы потечут по малейшему поводу. Выносить окончательные решения по важным вопросам не пора. Освободите дом от лишних вещей. Помойте окна. Больше пространства и света пустите в квартиру".

Овен

Не планируйте осуществления значительных финансовых операций. Вместо дохода вы будете иметь ущерб. Ограничьте текущие расходы.

Телец

Деньги будут водиться в кармане, однако не будет удовлетворять их количество. Может ощущаться финансовый дефицит. Материальной поддержки будут нуждаться старшие родственники.

Близнецы

В этот день вы сможете найти возможность поправить свои финансовые дела. Но размер доходов увеличится только на следующей неделе. Работайте на перспективу.

Рак

Наблюдайте за изменениями на рынке. В соответствии с ними скорректируйте финансовые планы. Вложенные сейчас в новые проекты деньги не дадут желаемой прибыли.

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Лев

Проверяйте оформления гарантийных бумаг при осуществлении покупки. В случае обнаружения дефекта вам придется отстаивать свои права как потребителя.

Дева

Не участвуйте в имущественных спорах. Они будут решаться не в вашу пользу. Часть прибыли отдайте на благотворительные дела.

Весы

Задержитесь на работе. Дела лучше будут идти в вечернее время. После захода солнца может поступить небольшая сумма денег.

Скорпион

Вас ждет много мелких расходов в первой половине дня. На высокие заработки рассчитывать не стоит. Однако с этого дня финансовые дела вернут к лучшему.

Стрелец

Решайте все финансовые вопросы в порядке их поступления. Не откладывайте на потом. Иначе сумма задолженности быстро расти.

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Козерог

Удерживаться на достаточном уровне материального обеспечения помогут дополнительные источники прибыли. Почивать не пора. На трудолюбивых ждут хорошие заработки.

Водолей

Будут возникать задержки с выплатами денег. Торговля пойдет вяло. Не стоит в этот день покупать транспортную технику.

Рыбы

Большая часть заработанных денег пойдет на удовлетворение потребностей близких людей. Ваш бюджет может не выдержать такой нагрузки. Не теряйте здравого смысла.

Астролог дала прогноз на неделю. Ее предсказания не оставят равнодушным никого.

Автор: Gazeta.ua
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