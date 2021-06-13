Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего

 
Ексклюзивы
1/5
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 207
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 288
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 540
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6 Просмотров: 1098
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1305
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 675
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1503
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1089
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1917
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 567
Фото
Все фото
3
8
7
6
26
Фотограф &quot;поймал&quot; рогатого красавца в Чернобыле
Фотограф "поймал" рогатого красавца в Чернобыле
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В столице простились с участником национально-освободительного движения
В столице простились с участником национально-освободительного движения
Показали фото и видео освобождения Мариуполя
Показали фото и видео освобождения Мариуполя
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Видео
Все видео
На последние деньги создали памятник известному гетману - фото
На последние деньги создали памятник известному гетману - фото
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
Сегодня Солнце станет черным: прямая трансляция уникального явления
Сегодня Солнце станет черным: прямая трансляция уникального явления
Херсон поплыл, Днепр тонет без канализации
Херсон поплыл, Днепр тонет без канализации
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 648
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 468
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 387
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2691
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 630
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
1 Просмотров: 882
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
воскресенье, 13 июня 2021 21:22

Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего

  Комментировать
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
Счастливчиком себя почувствует тот, кто ушел в отпуск. Фото: pixabay.com

Неделю с 14 по 20 июня будет наполнена приятными впечатлениями. Сезон затмений проходит. Наступает период расцвета и больших возможностей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В понедельник трудно будет поднять себя с кровати, - говорит астролог. - Все будет валиться из рук. Договоренности могут отменяться, не хватит сил и энергии. Будете жалеть о том, что наобещали на прошлой неделе. Счастливчиком себя почувствует тот, кто ушел в отпуск. Повышается аварийность на дорогах. Следите за рулем. На море уезжайте в среду. Это время лжи. Игнорируйте рекламу и людей, побуждающие вложить деньги во что-то. На Тройцу проведайте родителей. Соберите семью за обеденным столом. На этой неделе будет везти Тельцам, Близнецам, Весам и Рыбам".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Неделя испытывает на порядочность. Не переступайте через интересы любимых и друзей. Много чего сейчас будет идти вам в руки. Хорошо подумайте, стоит ли цель того, чтобы потерять свое доброе имя. Денег в кошельке станет больше.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Дела пойдут вверх, если к цели двигаться самостоятельно. Работа в команде сейчас вряд ли удастся. Занимайтесь самообразованием, интересуйтесь всем вокруг.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Относитесь спокойно к находкам и потерям. Звезды будут проверять на честность. Верните кошелек и украшения, которые увидели посреди улицы. Их владельцы вас щедро вознаградят.

Рак (22 июня - 22 июля)

Будете резко реагировать на чужие взгляды и слова. Захотите доказать другим свою значимость. Чем больше будете стремиться этого, тем меньше получится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Солнечное затмения позади: чья жизнь изменится к лучшему

Лев (23 июля - 23 августа)

Понадобится неотложный ремонт холодильников и стиральных машин. Не стоит рассчитывать на подарки судьбы. Всего будете добиваться самостоятельно.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Неделя окажется трудной для людей, которые привыкли во всем видеть результат своего труда. Сейчас кого-то чем-то поразить вряд ли удастся. Погода будет удивлять. Ненадолго сбросим куртки и наденем купальники.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Занимайтесь тем, что любите. Придется раньше выйти из отпуска. В новом коллективе можете чувствовать себя неуютно. Сблизиться поможет корпоратив на природе.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Меньше раскрывайте душу малознакомым людям. Если не хотите говорить правду, промолчите и только выиграете с этого. Следите за своим имуществом.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Будут мучить сомнения и страхи. Часто могут подводить те, на кого раньше могли положиться. Если сорвутся встречи, не паникуйте. Будет лучшее время для свиданий и переговоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мигрени и бессонница позади - астролог порадовала прогнозом

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не обижайтесь на замечания. Они будут уместны и предостерегут от неприятностей. Покупайте посудомоечные машины и роботы-пылесосы. Это сэкономит ваше время.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Будете думать, куда отправиться на отдых. Начнете выбирать между горами и морем. Прислушайтесь к пожеланиям любимых, они будут правильными.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

На вас ждет удачная неделя. Удастся увеличить заработки и начать дела, которые принесут плоды осенью. Хорошо будут чувствовать себя те, кто привык обходиться без посторонней помощи.

Во второй половине июня звезды будут способствовать осуществлению ваших финансовых планов. Время зарабатывать, а не тратить.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июня

Показали фото и видео освобождения Мариуполя

Самое читаемое
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ Просмотров: 8109
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича Просмотров: 6453
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 3942
Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом
Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом
 Просмотров: 3609
В голове не укладывается: кит выплюнул живого человека
В голове не укладывается: кит выплюнул живого человека Просмотров: 3303
Общество
Евро-2020: жена Шевченко пожелала успеха украинской сборной
Евро-2020: жена Шевченко пожелала успеха украинской сборной Просмотров: 396
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
 1 Просмотров: 324
Фотограф "поймал" рогатого красавца в Чернобыле
Фотограф "поймал" рогатого красавца в Чернобыле
3
 Просмотров: 747
Лукашенко добивает всех, кто участвовал в протестах
Лукашенко добивает всех, кто участвовал в протестах
 Просмотров: 1017
Германия открыла границу для украинцев
Германия открыла границу для украинцев Просмотров: 405
Больше всего комментируют
6
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
5
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
4
В Черновцах коммунальщики устроили кота на работу
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
Голосов: 56454
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть