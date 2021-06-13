Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего

Неделю с 14 по 20 июня будет наполнена приятными впечатлениями. Сезон затмений проходит. Наступает период расцвета и больших возможностей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"В понедельник трудно будет поднять себя с кровати, - говорит астролог. - Все будет валиться из рук. Договоренности могут отменяться, не хватит сил и энергии. Будете жалеть о том, что наобещали на прошлой неделе. Счастливчиком себя почувствует тот, кто ушел в отпуск. Повышается аварийность на дорогах. Следите за рулем. На море уезжайте в среду. Это время лжи. Игнорируйте рекламу и людей, побуждающие вложить деньги во что-то. На Тройцу проведайте родителей. Соберите семью за обеденным столом. На этой неделе будет везти Тельцам, Близнецам, Весам и Рыбам".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Неделя испытывает на порядочность. Не переступайте через интересы любимых и друзей. Много чего сейчас будет идти вам в руки. Хорошо подумайте, стоит ли цель того, чтобы потерять свое доброе имя. Денег в кошельке станет больше.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Дела пойдут вверх, если к цели двигаться самостоятельно. Работа в команде сейчас вряд ли удастся. Занимайтесь самообразованием, интересуйтесь всем вокруг.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Относитесь спокойно к находкам и потерям. Звезды будут проверять на честность. Верните кошелек и украшения, которые увидели посреди улицы. Их владельцы вас щедро вознаградят.
Рак (22 июня - 22 июля)
Будете резко реагировать на чужие взгляды и слова. Захотите доказать другим свою значимость. Чем больше будете стремиться этого, тем меньше получится.
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Лев (23 июля - 23 августа)
Понадобится неотложный ремонт холодильников и стиральных машин. Не стоит рассчитывать на подарки судьбы. Всего будете добиваться самостоятельно.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Неделя окажется трудной для людей, которые привыкли во всем видеть результат своего труда. Сейчас кого-то чем-то поразить вряд ли удастся. Погода будет удивлять. Ненадолго сбросим куртки и наденем купальники.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Занимайтесь тем, что любите. Придется раньше выйти из отпуска. В новом коллективе можете чувствовать себя неуютно. Сблизиться поможет корпоратив на природе.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Меньше раскрывайте душу малознакомым людям. Если не хотите говорить правду, промолчите и только выиграете с этого. Следите за своим имуществом.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Будут мучить сомнения и страхи. Часто могут подводить те, на кого раньше могли положиться. Если сорвутся встречи, не паникуйте. Будет лучшее время для свиданий и переговоров.
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Козерог (22 декабря - 20 января)
Не обижайтесь на замечания. Они будут уместны и предостерегут от неприятностей. Покупайте посудомоечные машины и роботы-пылесосы. Это сэкономит ваше время.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Будете думать, куда отправиться на отдых. Начнете выбирать между горами и морем. Прислушайтесь к пожеланиям любимых, они будут правильными.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
На вас ждет удачная неделя. Удастся увеличить заработки и начать дела, которые принесут плоды осенью. Хорошо будут чувствовать себя те, кто привык обходиться без посторонней помощи.
Во второй половине июня звезды будут способствовать осуществлению ваших финансовых планов. Время зарабатывать, а не тратить.
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