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воскресенье, 13 декабря 2020 20:00

Гороскоп на 14-20 декабря: чем удивит неделя, которая начнется с Солнечного затмения

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Гороскоп на 14-20 декабря: чем удивит неделя, которая начнется с Солнечного затмения
Появится желание быстро все изменить. Следите за своими словами и действиями. Фото: pixabay.com

14 декабря состоится Солнечное затмение. Его влияние мы будем ощущать еще долго. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это даст очередную вспышку вирусной инфекции и акции гражданского неповиновения, - говорит астролог. - Люди выйдут на улицы. Появится желание быстро все изменить. Следите за своими словами и действиями. Во многих померкнет ум. Это неделя роковых решений. Многие политики лишатся своих должностей. Бунты будут возникать на небольших предприятиях и плавно перерастать в всеобщие. Власти сейчас надо воздержаться от лихорадочных решений, потому что запустят необратимые процессы в государстве. Народ больше не будет молчать".

Овен (21 марта - 20 апреля)

В ваших руках обычные вещи превратятся в шедевры. Творите красоту в своем доме. Это подходящее время, чтобы завершать ремонт. Можете брать на себя дела, которые другим не под силу.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Силой придется добиваться того, что раньше давалось легко. Менять место работы, браться за новое дело или переезжать куда-то до среды не стоит. Постоянного внимания потребуют дети. Не ссорьтесь из-за этого с любимыми.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Следите за кошельком. Не оставляйте без присмотра свои вещи. Операции с недвижимостью лучше перенести. Не рассказывайте знакомым о семейные проблемы. Очень скоро пожалеете об этом.

Рак (22 июня - 22 июля)

За новогодними подарками отправляться рано. Чего-то хорошего и полезного не найдете, а деньги потратите. Следите за изменениями курса валют. Советуйтесь с любимыми, высказывайте свои сомнения.

Лев (23 июля - 23 августа)

Работоспособность снижается. Старайтесь чаще расслабляться. Следите за изменениями в экономике. Вы сумеете не только удачно разместить свой капитал, но и приумножить заработки. Жить на широкую ногу сейчас не стоит.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Трудно будет принимать разумные решения. Не будете знать, куда двигаться дальше. Следите за тем, что не удается, и сумейте это отпустить. Идите с работы, где постоянно ставят палки в колеса и угрожают увольнением. Впереди лучшие времена.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Мало что будет идти хорошо, но это не повод опускать руки. Сделайте генеральную уборку в доме. Уделите больше времени делам семейным. Удачный период для ремонта сантехники, замены мебели и генеральной уборки.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Когда принимаете решение, помните, что оно станет окончательным. Что-то переиграть впоследствии не удастся. Хорошо обдумывайте каждый финансовый шаг. Деньги будут даваться тяжело. Настроение могут портить постоянные жалобы родителей и любимых.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Неделя будет испытывать на стойкость и умение держать удар. Оставайтесь терпеливыми. Не принимайте близко к сердцу чужие замечания. Трудно будет кому-то понравиться. Не стоит идти на собеседование и менять место работы.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не спешите выполнять указания начальства. Их отменят. Храните умеренность в делах. Денег становится больше. Часть заработанного отдайте на благотворительность.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Не спешите с принятием решений. Хорошо рассмотрите все предложения, которые поступают. Деньги будут идти в ваши руки. Чем медленнее будете двигаться сейчас вперед, тем быстрее достигнете своей цели. Не пора устраивать личную жизнь. Ваши обещания используют против вас.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Появятся бессонница и тревожность. Будете реагировать на изменения погоды и перемены в жизни страны. Ищите поводов для оптимизма. Общайтесь с людьми, которые вдохновляют и поднимают настроение. Все проходит и это пройдет. Конец недели принесет хорошие заработки.

Астролог рассказала, какие изменения ждут человечество после 21 декабря.

Автор: Gazeta.ua
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