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пятница, 14 января 2022 07:00

Гороскоп на 14 января: кто почувствует себя абсолютно счастливым

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Гороскоп на 14 января: кто почувствует себя абсолютно счастливым
У Тельцов, Дев и Козерогов заработки возрастут. Девам и Скорпионам выплатят премиальные. Фото: pixabay.com

14 января игнорируйте сплетни. Злых языков будет хватать вокруг. Остерегайтесь участия в дискуссиях. Наживете врагов. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Все будет тормозиться и останавливаться в этот день, – говорит астролог. – Начинается период ретро-Меркурия. Отложите на три недели важные переговоры и командировки. Не заключайте договоренности. Не следует покупать кухонную технику и средства связи. В этот день хватит поводов для беспокойства. У Тельцов, Дев и Козерогов заработки возрастут. Девам и Скорпионам выплатят премиальные. Сделайте подарки близким. Совершенно счастливыми себя почувствуют Тельцы, Водолеи и Весы. Наслаждайтесь жизнью".

Овен

Не стоит обдумывать новые коммерческие проекты. Это день издержек. Заработать вряд ли удастся. Позвольте себе чуть-чуть пороскошествовать.

Телец

Экономить не придется. Ваш кошелек станет гораздо труднее. Сделайте передышку. Отложите очередные встречи по финансовым вопросам.

Близнецы

Старшие члены семьи будут нуждаться в вашем внимании. Дома будет много хлопот. Свидание с милыми отложите на выходные.

Рак

Партнеры не будут замечать ваших тонких намеков. Говорите им прямо о своих нуждах. Не планируйте заранее свой вечер.

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Лев

Новых финансовых поступлений не будет. Сумейте разумно распорядиться существующими денежными средствами. Купите самое необходимое.

Дева

Возлюбленные будут слишком чувствительны. Сделайте им приятное. Попытайтесь выполнить одно из их желаний.

Весы

Удовлетворите свое желание побыть одному. Отмените назначенные встречи. Вам нужно восстановить силы в спокойной обстановке.

Скорпион

На все необходимое денег будет хватать. Пора подумать об обустройстве уютного дома. Приобретение товаров для дома отложите на выходные.

Стрелец

Отнеситесь с недоверием к появлению бывших знакомых в своем доме. Ваша мирная жизнь может пойти кувырком. Ограничьте общение диалогом вежливости.

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Козерог

Вам будет желаться движения. Возлюбленные потребуют покоя. Реализуй каждый свой желание. Такой выбор удовлетворит обоих.

Водолей

В вашем распоряжении скромная сумма. Придется отказаться от части собственных планов. Но умных хозяек такие мелочи не будут расстраивать.

Рыбы

Будьте красноречивыми. Окружающие будут слушать вас с удовольствием. Воспользуйтесь этим. Смело назначайте свидание.

Астролог рассказала, чем удивит и осчастливит эта неделя.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
14
января

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