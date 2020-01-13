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вторник, 14 января 2020 07:00

Гороскоп на 14 января: каких неожиданностей ждать

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Гороскоп на 14 января: каких неожиданностей ждать
Хорошо будут чувствовать себя люди спокойные и выносливые. Фото: astrozodiac.net

14 января многим не хватит терпения во время разговоров с близкими. Не вступайте в спор сгоряча. Сначала овладейте себя. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Этот день будет полон волнений и неожиданностей, - говорит астролог. - Большинство дел может подвергаться препятствиям. Придется ждать, нервничать и спорить. Понадобится умение быстро ориентироваться и изменять планы. Хорошо будут чувствовать себя люди спокойные и выносливые".

Овен

Ваши финансовые возможности ограничены. Существенных прибылей не ожидается. Ведите плановую экономику. Не допускайте задолженностей.

Телец

Покупать электронику не пора. Попробуйте определиться со своими желаниями. Ограничьте количество встреч в течение дня. Не оставляйте любимых в одиночестве.

Близнецы

Большинство денежных операций планируйте на вечернее время. Хорошо будут вестись дела по оформлению наследства и недвижимости. Помогите любимым советом.

Рак

Участвуйте в коллективных финансовых проектах. Помогайте людям в беде. Не стоит сомневаться в искренности чувств дорогих вам людей.

Лев

Ярких приключений не ищите. Наступил период стабилизации существующих отношений. Позаботьтесь об уюте в доме.

Дева

Не раздувайте противостояния в собственном доме. Сумейте уступать близким людям. Храните мирную атмосферу.

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Весы

Дефицита средств не будет. Используйте возможность пополнить свои сбережения. Не сдавайте в ремонт свою технику.

Скорпион

Деньги будут поступать небольшими суммами. Не отказывайтесь от дополнительного заработка. Дайте любимым больше свободы. Не делайте их рабами своих чувств.

Стрелец

Полученная сумма будет меньше ожидаемой. Старайтесь удерживать разумный баланс между доходами и расходами.

Козерог

Не стоит подписывать имущественных поручений. Влюбленные могут обижаться на прохладность партнеров. Взаимности ожидать не следует. Ведите себя спокойно. Со временем все образуется.

Водолей

Через записки или письма могут возникнуть досадные недоразумения с партнерами. Говорить с окружающими о личном не следует.

Рыбы

Не засиживайтесь дома в одиночестве. Проведите вечер в кругу приятных вам людей. Познакомьте любимых со своими друзьями.

Что сделать, чтобы эта неделя была успешной, астролог советует в прогнозе на 13-19 января.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
14
января

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