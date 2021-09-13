Гороскоп на 14 сентября: назвали три знака, которых любят деньги

Не давайте воли ревности. Так можно потерять хорошие отношения с приятными вам людьми. Фото: pixabay.com

14 сентября уделите больше внимания родным. Поинтересуйтесь их проблемами. Позвоните родителям. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день меняющихся настроений и неожиданных поворотов фортуны, - говорит астролог. - Удачно будут обстоять дела утром. В обед не стоит начинать важных проектов. Их трудно будет привести в порядок. Вечер принесет ностальгические настроения. Не давайте воли ревности. Так можно потерять хорошие отношения с приятными вам людьми. Не позволяйте себе лениться. Обеспечить достаточный уровень прибыли удастся лишь благодаря упорному труду. Деньги будут идти в руки Дев, Козерогов и Водолеев. Деньги любят эти знаки. Только ленивые не сумеют разбогатеть".

Овен

Приходите на работу раньше. Именно утром вас ждут интересные финансовые предложения. Не делайте крупных покупок.

Телец

Возникнет неудержимое желание действовать. Контролируйте свои порывы. Некоторые из них приводят к весомым финансовым потерям.

Близнецы

Длительные отношения с давними партнерами покажутся вам неинтересными. Не ищите лучших. Попробуйте оживить прежние чувства.

Рак

Вы вспомните о существовании родных людей вечером. Днем даже об их просьбах можете забыть. Не удивляйтесь тому, что настроение любимых испортится в конце дня.

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Лев

Держите любимых в курсе своих дел. Тогда они не будут воспринимать за правду сплетни знакомых. Демонстрировать свою независимость в семье неуместно.

Дева

Вы не будете страдать из-за отсутствия средств. Стабильно будут поступать небольшие суммы. Воздержитесь от приобретения компьютеров и средств связи.

Весы

Не мечтайте спокойно заниматься своими делами. Окружающие не дадут остаться в одиночестве. Будьте готовы скорректировать вечерние планы.

Скорпион

День пустых расходов. Деньги будут всплывать быстро. Пополнить карман будет трудно. Приобретенные товары не будут служить долго. Не покупайте бытовой техники.

Стрелец

Заработок будет намного меньше ожидаемого. Не стоит заниматься сразу несколькими делами, требующими финансовых взносов. На это не хватит материальных ресурсов.

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Козерог

Вас не будут останавливать препятствия на пути к обогащению. Поэтому и результаты порадуют. Позаботьтесь о рациональном распределении прибыли.

Водолей

Не продлевает отношения с не любимыми партнерами. Сумейте деликатно отказать настойчивым поклонникам.

Рыбы

Никто не позаботится о ваших интересах. Окружающие будут эгоистично пользоваться вашим добрым отношением к ним. Помните и о себе.

В течение недели с 13 по 19 сентября хорошо пойдут дела у врачей, учителей и водителей.