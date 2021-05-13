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пятница, 14 мая 2021 07:00

Гороскоп на 14 мая: что нужно успеть сделать за 2 недели до лета

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Гороскоп на 14 мая: что нужно успеть сделать за 2 недели до лета
Проверяйте гарантийные талоны, когда покупаете технику. Не стоит начинать ремонт. Фото: pixabay.com

14 мая звезды будут способствовать изобретателям и аналитикам. Не бойтесь экспериментировать. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день люди будут способны принимать нестандартные решения, - говорит астролог. - Но внедрять новые изобретения в жизнь будет сложно. Может теряться важная информация. Проверяйте гарантийные талоны, когда покупаете технику. Не стоит начинать ремонт. Он приведет к разрушению. За 2 недели до лета надо четко определиться, чем хотите заниматься дальше. Это хорошее время для поиска работы и учебы. За этот период следует сделать генеральную уборку в доме. Это поможет расчистить свое пространство от мусора, а голову - от лишних мыслей".

Овен

Финансовый вопрос будет стоять остро. Имеющаяся в кармане сумма не будет обеспечивать ваших потребностей. Направленные на улучшение ситуации усилия окажутся напрасными. Подождите.

Телец

Вам придется взять на себя финансовое обеспечение близких людей. В результате деньги будут быстрее расходиться. Дополнительная подработка не помешает в такой ситуации.

Близнецы

Принципиальных изменений в финансовом обеспечении не будет. Придется экономно распределять деньги. Бытовую технику покупать не пора.

Рак

В целом дела будут идти хорошо. Жаловаться на трудности не придется. Придерживайтесь буквы закона. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

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Лев

Улучшению материального обеспечения будет способствовать дальнейший карьерный рост. Продемонстрируйте шефу свои способности. Добивайтесь повышения.

Дева

Заметного прихода средств не ждите. Денег хватит на продукты и транспорт. Не берите товары в рассрочку. Дождитесь поступления основного заработка.

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Весы

Не спешите отдавать залог на приобретение недвижимости. Вы можете потерять эти деньги. Условия продажи будут меняться.

Скорпион

Никаких финансовых катаклизмов не предвидится. Не рассчитывайте расходы на длительный период. Понадобится умение своевременно реагировать на изменения на рынке.

Стрелец

Увеличивается финансовый поток. Позаботьтесь о сохранность денег. Пополните свои сбережения. Открывайте депозитные счета.

Козерог

Не позволяйте себе лениться. Этот день обещает хорошую прибыль. Однако на выигрыш надеяться не стоит. К вам придут только заработанные деньги.

Водолей

Не спешите во время проведения денежных операций. Так вы можете дважды оплатить одну услугу или товар. Проверяйте чеки и сдачу.

Рыбы

Поступят ожидаемые деньги. Будет везти на компетентных финансовых консультантов. Удачное соотношение цены и качества купленных товаров приятно удивит.

Астролог сделала прогноз на неделю с 10 по 16 мая. К ее советам стоит прислушаться.

Автор: Gazeta.ua
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