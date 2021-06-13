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понедельник, 14 июня 2021 07:00

Гороскоп на 14 июня: кого разочаруют собственные ожидания

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Гороскоп на 14 июня: кого разочаруют собственные ожидания
Отложите по возможности важную работу на среду. Фото: pixabay.com

14 июня - эмоционально напряженный день. Хватит терпения и времени. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Люди будут ошибаться в расчетах из-за неспособности спокойно сосредоточиться на делах, - говорит астрологиня. - Отложите по возможности важную работу на среду. Стремление быстрее завершить дела приведет к необходимости все переделывать сначала. Больше молчите. Не хвалит себя и своей работы. Овнов, Дев и Скорпионов разочаруют собственные ожидания. Люди будут пристально присматриваться к недостаткам. Покупать блестящие и ценные вещи не время. Их качество окажется сомнительным".

Овен

Финансовые дела будут вестись хорошо. Вы сможете обеспечить себе достаточный уровень прибыли. Храните умеренность. Не теряйте чувства меры. Сверхприбылей не будет.

Телец

Кошелек будет пополняться в основном из альтернативных источников заработка. Помощи от окружающих ждать не приходится.

Близнецы

Вы не будете страдать из-за отсутствия средств. Стабильно будут поступать небольшие суммы. Излишне денег не будет.

Рак

Доходы принесет посредническая деятельность. Вы будете иметь доход от работы с надежными партнерами. Время приобрести новую обувь.

Лев

Ваш бизнес потребует дополнительных расходов. Не жалейте на это средств. Должники вовремя не вернут вам деньги.

Дева

У вас будет реальная возможность улучшить свое материальное положение. Все будет состоять в вашу пользу.

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Весы

Могут возникать сложности с финансированием новых проектов. Ваши ресурсы потребуют пополнения. Поэтому сначала соберите необходимую сумму. Не делайте долгов.

Скорпион

Вас не будут останавливать препятствия на пути к обогащению. Поэтому и результаты порадуют. Позаботьтесь о рациональном распределении прибыли.

Стрелец

Ситуация стабильная. Вашу работу будут оценивать достойно. Воздержитесь от приобретения компьютеров и средств связи.

Козерог

Все ваши мысли будут сосредоточены на решении финансовых проблем. Удовлетворительные результаты будете иметь несколько позже.

Водолей

Задержитесь на работе. Выгодные финансовые предложения поступят после захода солнца. Не делайте крупных покупок.

Рыбы

Откроются новые финансовые перспективы. Используйте шанс перейти на высокооплачиваемую должность. Это материально выгодный шаг.

Неделя с 14 по 20 июня будет наполнена приятными впечатлениями. Сезон затмений проходит. Наступает период расцвета и больших возможностей.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
14
июня

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