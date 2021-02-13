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воскресенье, 14 февраля 2021 07:00

Гороскоп на 14 февраля: что обещают звезды на День влюбленных

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Гороскоп на 14 февраля: что обещают звезды на День влюбленных
Вместе с любимыми прогуляйтесь зимним парком. Фото: pixabay.com

14 февраля проведите рядом с теми, кого любите. Признавайтесь в любви, дарите любимым жаркие поцелуи и объятия. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Процесс воспитания детей доверьте партнеру, - говорит астрологиня. - Вы не сможете оставаться последовательными в требованиях к малышам. В результате усилия сойдут на нет. Не уходите далеко от дома. Дороги заметены. Путешествие затянется надолго. Вместе с любимыми прогуляйтесь зимним парком. Покормите и приютите уличных кошек и собак, пополните зерном и хлебом кормушки для птиц".

Овен

Позвольте себе легкий флирт. Особенно если вы не женаты. Однако будьте осторожны со словами. Не раздавайте обещаний верности.

Телец

Позвольте себе провести выходные комфортно. Партнеры тоже захотят расслабиться в уютной атмосфере. Не отказывайте себе в таком удовольствии.

Близнецы

Окружающим будеть хотеться устроить вашу личную жизнь. Вежливо откажитесь от навязанного знакомства. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Рак

Не следует реанимировать давние отношения. Даже если такая инициатива поступит со стороны бывших любовников. Это приключение ранит ваше сердце.

Лев

Отношения с любимыми станут более приветливыми. Но наиболее яркие события произойдут в кругу ваших единомышленников. Проведите свободное время с ними.

Дева

Слишком навязчивые доброжелатели могут испортить вам выходные. Избегайте длительных душевных разговоров. Отдохните в кругу семьи.

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Весы

Дорогие вам люди будут особенно нежными и ранимыми. Дарите им свое внимание. Будьте щедрыми на слова любви.

Скорпион

Любимые будут полны энтузиазма. Они возьмут на себя организацию вашего отдыха. Поддержите их. Вы вдвоем прекрасно проведете время.

Стрелец

Одиноким не стоит искать свою пару. Завязаны в этот период отношения бесперспективны. Хотя и могут вызвать всплеск страсти.

Козерог

Вам не нравиться слишком легкое отношение любимых к вашим взаимоотношениям. Будут возникать сомнения в уместности такого партнерства. Не спешите с выводами.

Водолей

Вы будете чувствовать любовь и заботу со стороны близких людей. Дарите им в ответ тепло своего сердца.

Рыбы

Преодолейте природную инертность. Устройте себе необычный отдых. Вам с любимыми нужна кардинальная смена обстановки.

Астрологиня предупредила, что надо успеть сделать до начала весны.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
14
февраля

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