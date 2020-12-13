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понедельник, 14 декабря 2020 07:00

Гороскоп на 14 декабря: как пережить последнее затмение в 2020 году

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Гороскоп на 14 декабря: как пережить последнее затмение в 2020 году
14 декабря разделите необходимое и желаемое. Будьте последовательны в своих действиях. Фото: pixabay.com

14 декабря будем иметь Новолуние. Состоится Солнечное затмение. Это день напряженный и беспокойный. Времени на отдых будет мало. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Просто утром возникнет потребность в доведении до ума нескольких дел одновременно, - говорит астролог. - Разделите необходимое и желаемое. Будьте последовательны в своих действиях. Тогда можно достичь желаемого результата. Интуиция будет конфликтовать с практическим расчетом. Отдайте предпочтение второму. Принимать спонтанные решения не следует. За неимением времени личные проблемы будут отнесены на второй план. Любимые могут выражать недовольство по этому поводу. Не оправдывайтесь. Поцелуйте их".

Овен

Деньги будут поступать небольшими суммами. Удерживайте разумный баланс между доходами и расходами. Отложите покупку ювелирных изделий.

Телец

Вы получите достойное вознаграждение за свой труд. Уровень доходов возрастет. Не стоит переходить на новое место работы и проводить операции с недвижимостью.

Близнецы

Однообразие в отношениях с избранниками будет вызывать скуку. Ищите новые формы взаимоотношений. Смена партнера не решит проблемы.

Рак

Денег хватает на покрытие ежедневных расходов. Не берите на себя спонсорских обязанностей. Дополнительной нагрузки ваш кошелек не выдержит.

Лев

Вы не останетесь без денег. Регулярные поступления позволят пополнить ваш бюджет. Сложнее будет выгодно распределить прибыли. Не спешите с этим.

Дева

Наступает время проверки отношений на верность и надежность. Сумейте отстоять свое право на счастье. Верьте любимым. Не обращайте внимания на показания окружающих.

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Весы

Исключительно неудачный день для проведения финансовых операций. Не будет везти вам и с работниками сервисных служб. Ограничьте расходы.

Скорпион

Дела будут вестись относительно спокойно. Рассчитывайте на стабильный средний заработок. Не отказывайте нуждающимся в материальной поддержке.

Стрелец

В вашем распоряжении будет ограниченное количество денег. Однако удастся найти нужный товар за умеренную цену. Следите за своими вещами в дороге.

Козерог

Дефицита средств не будет. Не привлекайте к своему бизнесу чужой капитал. Рассчитаться с его владельцем будет сложно.

Водолей

Уровень заработка будет зависеть от работы команды. Налаживайте плодотворное сотрудничество с людьми. Уделите особое внимание подбору персонала. Вложите деньги в оснащение офиса.

Рыбы

Ваш кошелек может хорошо пополниться в этот день. Не позволяйте себе лениться. Продумайте планы на месяц вперед.

Астролог дала прогноз на неделю с 14 по 20 декабря и сообщила, чем удивит неделя, которая начнется с Солнечного затмения.

Автор: Gazeta.ua
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