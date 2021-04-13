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среда, 14 апреля 2021 07:00

Гороскоп на 14 апреля: кому удастся вернуть в свою жизнь успех и деньги

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Гороскоп на 14 апреля: кому удастся вернуть в свою жизнь успех и деньги
Наиболее плодотворно ваша голова будет работать после захода солнца. Фото: pixabay.com

14 апреля - день осуществления надежд и мечтаний. Судьба будет давать шанс каждому достичь чего-то. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Это очень гармоничный день, - говорит астрологиня. - Используйте все возможности развиваться и добиться своего. Оптимистичный настрой будет преобладать. Несмотря на трудности, которые придется преодолевать. Старайтесь избегать прожектерства. Наиболее плодотворно ваша голова будет работать после захода солнца. Овнам, Тельцам, Водолеям и Рыбам удастся вернуть в свою жизнь успех и деньги".

Овен

Вы будете находить способ успешно решать финансовые проблемы. Более удачной будет вторая половина дня.

Телец

В течение дня вам будет везти. Кошелек будет пополняться. Активизируйте финансовую деятельности. Оформляйте имущественные поручения.

Близнецы

Ваша экономика понемногу выходить из кризиса. Новые финансовые предложения могут быть перспективными. Внимательно рассмотрите каждую из них.

Рак

Имейте кризисный запас денег. Текущие доходы не будут обеспечивать ваши потребности в полной мере. Не начинайте ремонта.

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Лев

Уровень состояния будет оставаться без изменений. Заработанные деньги поступят с задержкой. Перечисляйте сдачу на рынке.

Дева

Заметных доходов не ожидается. Для уплаты срочных счетов придется воспользоваться сбережениями. Не делайте долгов.

Весы

Деньги будут поступать небольшими суммами. Но стабильно. Решайте финансовые проблемы в порядке их поступления.

Скорпион

Хорошего заработка не будет. Потерпите еще день. Ситуация изменится к лучшему. Проверяйте качество купленных вещей. Вам могут продать испорченный товар.

Стрелец

Не хватит денег на обеспечение новых проектов. Ваши финансовые инициативы будут тормозиться. Наблюдайте за развитием ситуации.

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Козерог

Существенных изменений ваша экономика не испытывает. Старайтесь не делать долгов. Пользуйтесь кредитным картам в исключительных случаях.

Водолей

Хорошо налаженный бизнес будет давать стабильный доход. Обеспечьте себе несколько источников доходов. Пополняйте сбережения.

Рыбы

Ваша платежеспособность снижается. Не вкладывают средства в долгосрочные проекты. Контролируйте движение финансового потока.

12 апреля было Новолуние. Это время перемен и обновления. Беритесь за то, к чему лежат руки и душа.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
14
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