Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной

Составляйте планы на октябрь. Для многих он станет месяцем достижений. Фото: pixabay.com

В течение недели с 13 по 19 сентября хорошо пойдут дела у врачей, учителей и водителей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В первые дни недели убирают в доме и на огороде, отремонтируйте технику, - говорит астролог. - Со среды с головой погрузитесь в работу. За нее хорошо заплатят. Выходные - удачное время, чтобы сесть на диету. Посоветуйтесь с врачом, как это сделать без чрезмерной нагрузки на организм. Составляйте планы на октябрь. Для многих он станет месяцем достижений. Наиболее денежной эта неделя станет для Рыб, Тельцов, Козерогов и Стрельцов".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не берите на себя лишних обязанностей, потому что никогда будет вверх взглянуть. Продумывайте каждый финансовый шаг. Это время убытков. Остерегайтесь продавцов, которые пытаются всунуть некачественный товар.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Заработки будут поступать частями. Это вызовет беспокойства. Другие могут завидовать вашему богатству, но вам будет казаться, что средств все равно мало.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Будете действовать мудро и вызовете к себе уважение коллег. Судьба будет подкидывает шанс, на который не надеялись. Не отказывайтесь от сверхурочной работы. Демонстрируйте свои умения шефу.

Рак (22 июня - 22 июля)

Захочется всего и сразу. Сейчас придется уступить место другим. Подождите, потому что ваш звездный час наступит чуть позже. Выбирайтесь на прогулку или дискотеку с друзьями.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Не ждите более подходящего времени. Следует действовать здесь и сейчас. Ваша задача - запланировать и осуществить как можно больше дел. Не пытайтесь что-то изменить в личной жизни.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Плодотворный и положительный период. Вовремя поступят деньги, легко сумеете решить проблемы. Отпустите то, что много лет создавало проблемы.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Удачная неделя для самопознания и саморазвития. Читайте книги, посещайте тренинги. Легко пойдет изучения английского или польского языка. Зарплату задержат.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Неделя людей, которые не прощают чужого успеха. Старайтесь не вызвать зависть. Чтобы чего-то достичь, придется хорошо потрудиться. Чтобы проявить себя, езжайте в командировку и участвуйте в конкурсе на замещение новой должности.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Сил хватает. Лучше взять отпуск и насладиться созерцанием прекрасного. Ходите в театр или в кино, проводите больше времени с друзьями. Переписка с незнакомцем закончится ярким романом.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Период работы над ошибками. Не огорчайтесь из-за застоя. Такое время выпадает раз на 28 лет. Анализируйте достижения. Работайте на перспективу.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Жизнь подарит много возможностей. Почувствуете прилив сил. Привлеките все свои знания и умения, чтобы подняться на желаемый уровень.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Гоните неуверенность и тревогу. Хватит сопереживать всем вокруг. Помогайте советами, но не берите все близко к сердцу. Впереди яркий период, который растянется на год. Профессиональные способности достойно оценят.

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