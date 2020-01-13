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понедельник, 13 января 2020 07:00

Гороскоп на 13 января: астролог назвала знаки-счастливчики

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Гороскоп на 13 января: астролог назвала знаки-счастливчики
Не стоит идти в парикмахерскую или к косметологу. Фото: astrozodiac.net

13 января люди не будут проявлять особого энтузиазма к работе. Усталые лица можно будет наблюдать просто утром. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Чаще могут капризничать дети, - говорит астролог. - Родителям не хватает мудрости и терпения. Не стоит идти в парикмахерскую или к косметологу. Неудачный день для проведения косметических процедур. Отложите на вторую половину недели приобретения новой одежды. Воздержитесь от алкоголя. Он будет пробуждать неконтролируемую агрессию. В финансах начнет везти Ракам, Девам и Скорпионам. Они могут почувствуют себя счастливчиками".

Овен

Не откладывайте работу на завтра. Действуйте оперативно. Остерегайтесь мошенничества. Нанимать рабочих в этот день не стоит. Они принесут больше вреда, чем пользы.

Телец

Неделя начнется сложно. На покрытие всех необходимых выплат не хватает собственных материальных ресурсов. Экономьте.

Близнецы

Не возлагайте больших надежд на этот день. Ваши усилия будут мало результативными. Финансовая ситуация не улучшится.

Рак

Деньги будут идти в ваши руки. Не позволяйте себе лениться. Вкладывайте средства в техническое оснащение своего бизнеса.

Лев

Удачный день для решения финансовых проблем. Люди будут идти вам навстречу. Хотя иногда и придется повоевать за собственные финансовые интересы.

Дева

Дефицита средств не будет ощущаться. Прибыль принесет посредническая деятельность. Покупки будут удачными.

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Весы

Имейте запас денег для покрытия непредвиденных расходов. Следите за своим кошельком. Берегите технику от повреждений.

Скорпион

Проявляйте решительность и настойчивость. Отстаивайте свои финансовые интересы. Уровень доходов растет.

Стрелец

Увеличивается список необходимых затрат. Доходов не предвидится. Из-за нехватки средств вы будете ограничены в действиях.

Козерог

Существенных проблем с деньгами не будет, однако расходы лучше планировать заранее. Отложите покупку смартфонов.

Водолей

Финансовые предложения этого дня будут выгодными для вас. Приложите усилия для улучшения своего материального положения.

Рыбы

Ситуация остается стабильной. Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Храните баланс между доходами и расходами.

Неделя с 13 по 19 января порадует результатом. Астролог дала несколько советов, как сделать ее успешной.

Автор: Gazeta.ua
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