Гороскоп на 13 ноября: астролог дала мистический прогноз

Может возникать много конфликтов из-за неспособности людей четко выражать свое мнение. Фото: astrozodiac.net

13 ноября жизнь будет полна мистики и романтики. Присматривайтесь к знакам судьбы, прислушайтесь к своему сердцу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Проводите по возможности меньше времени в толпе, - говорит астролог. - Снижается способность иммунной системы бороться с внешней инфекцией. Увеличивается количество больных кишечными расстройствами. Не покупайте пирожков у случайных продавцов. Трудно будет идти работа, требующая тщательного расчета. Проверяйте, правильно ли оформлены документы. Может возникать много конфликтов из-за неспособности людей четко выражать свое мнение. Не огорчайтесь, если опоздали на транспорт. Таким образом судьба предостережет вас от неприятностей".

Овен

Вскоре ваша личная жизнь в корне изменится. Подумайте, какой бы вы хотели ее видеть. Желание могут осуществиться буквально.

Телец

Работы будет много, и желаемых заработков она не принесет. Не будут чувствовать затруднения те, кто имеет несколько источников дохода.

Близнецы

К дефициту средств приведет недальновидная финансовая политика. Не спешите удовлетворять свои "хочу". У вас с партнерами все чаще могут возникать взаимные претензии. Не доводите дела до серьезных конфликтов.

Рак

Дела будут идти хорошо. Заработки растут. В этот день стоит остерегаться мелких убытков. Могут исчезать кошельки и смартфоны.

Лев

Время начать новые отношения. Впоследствии есть шанс пережить яркий служебный роман. Делать серьезные ставки на будущее не стоит. Продлится он недолго.

Дева

Особого влечения друг к другу вы с любимыми не будете чувствовать. Но лучшего советника вам сейчас не найти. Цените отношения, которые имеете.

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Весы

Малопродуктивный день. Взвешивайте свои финансовые шаги. По возможности не обращайтесь к услугам сервисных служб. Задержитесь на работе. Вечером могут поступить деньги.

Скорпион

Ожидается ряд выгодных финансовых предложений. Удачный период для перехода на новое место работы. Можно покупать недвижимость.

Стрелец

Поступит очередная часть ожидаемых денег. Ситуация постепенно стабилизируется. Вкладывайте средства в обустройство своего жилья.

Козерог

С головой погрузитесь в свои дела. На некоторое время забудете об окружающих. Не заметите вовремя домашних неурядиц. Из-за этого может произойти ссора.

Водолей

Продолжается период повышения социальной активности. Вы популярны. Расширяйте круг общения. Привлекайте и любимых к своим делам.

Рыбы

Работайте на перспективу. Израсходованные в это время деньги на поддержку и расширение бизнеса вскоре обернутся увеличением доходов.

Чего ждать на этой неделе и как прожить ее без потерь, читайте в прогнозе на 11-17 ноября.