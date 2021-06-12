Гороскоп на 13 июня: каким знакам воскресенье подарит незабываемые впечатления

Ваша финансовая деятельность будет успешной. Фото: pixabay.com

13 июня стоит принимать серьезные решения по личным вопросам. Ваши отношения с партнерами переходят на новый уровень. Можно говорить и о браке. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Финансовые проблемы понемногу отступают, - говорит астролог. - Ожидаемые деньги поступят вовремя. Не допускайте задолженностей. Вовремя оплачивайте счета. Ваша финансовая деятельность будет успешной. Тратьте деньги не только на собственные нужды. Угостите родных вкусненьким. Проведите с любимыми вечер. Разговор будет способствовать взаимному сближению, недоразумение сумеете легко выяснить. Незабываемые впечатления воскресенье подарит Овнам, Стрельцам и Козерогам. Интересные путешествия ждут Тельцов, Дев и Рыб".

Овен

Любимые нуждаться в нежности. Вы будете розрываться между многими делами. Позовите их утром на помощь, вечера проведите вместе.

Телец

Спокойно проведут эти выходные только пары с большим стажем совместной жизни. Всех остальных не обойдут острые споры.

Близнецы

Страстная ночь создаст неповторимую атмосферу взаимной любви. Будьте щедрыми на нежность.

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Рак

Категоричность в оценках действий близких людей недопустима. Сдерживайте свой праведный гнев. Борьба за справедливость не должна принимать форму конфликта.

Лев

Партнеры окажутся рядом, бо не будет возможности побыть наедине. Не отчаивайтесь. Улыбайтесь к ним чаще.

Дева

Прислушиваться к предостережениям старших друзей не стоит. Так вы рискуете снова остаться в одиночестве. Слушайте голос своего сердца.

Весы

Все пойдет вопреки вашим ожиданиям. Любимые будут стремиться угодить вам. Попробуйте найти внутреннее равновесие. Хорошее настроение придаст сил.

Скорпион

Вы будете преувеличивать достоинства своих избранников. Проведите больше времени с ними вместе. Не спешите с признанием. Наблюдайте. Общайтесь.

Стрелец

Ничем особым эти дни не отметятся. У вас не будет сил устраивать необычные развлечения. Близким тоже захочется покоя.

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Козерог

Ожидания не оправдаются. Особыми эти выходные назвать трудно. Но это не повод грустить в одиночестве.

Водолей

Вам поступят неприятные сообщения. Недобрые языки воспользуются случаем посплетничать. Не позволяйте этим мелочам испортить вам выходные.

Рыбы

Есть все шансы приятно провести время с милыми. Не жалейте теплых слов для них. Встречи с друзьями запомнятся надолго.

12-13 июня - особое время. Это первые выходные после коридора затмений. Каждый может проявить свои способности, заявить об умениях, начать больше зарабатывать и достигать цели.