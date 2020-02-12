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четверг, 13 февраля 2020 07:01

Гороскоп на 13 февраля: чего надо бояться и остерегаться

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Гороскоп на 13 февраля: чего надо бояться и остерегаться
С близкими людьми договориться будет непросто. Прощайте им неудачные шутки и случайный вред. Фото: astrozodiac.net

13 февраля не грустите по поводу утраченной любви. Настоящее бы не разрушилось. Уделите больше внимания себе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не устраивайте соперничества с любимыми. Не имеет значения, кто из вас лучше готовит или знает компьютер. Находите возможность хвалить друг друга, - говорит астролог. - Остерегайтесь конфликтов. Влиятельные лица этого дня будут препятствовать развитию талантов. Новаторские проекты могут отклоняться даже без рассмотрения. Прогрессивные инициативы могут тормозиться. Будьте готовы отстаивать свои идеи. С близкими людьми договориться также будет непросто. Прощайте им неудачные шутки и случайный вред. Не ссорьтесь с соседями. В этих конфликтов не будет победителей, а пострадавшим получится каждый".

Овен

Улучшение финансовой ситуации не предвидится. Это день больших убытков. Проживите его без риска. Воздержитесь от приобретения товаров в кредит.

Телец

В течение дня меняться ваши финансовые планы. Будьте готовы к неожиданным срочным расходам. Не начинайте ремонта бытовой техники.

Близнецы

Проводите операции купли-продажи без участия посредников. Их услуги будут стоить слишком дорого. Остерегайтесь мошенничества.

Рак

Осуществляйте только необходимые выплаты. Избытка денег не будет. Участвовать в долгосрочных финансовых проектах пока рано.

Лев

Поступление заработанных денег задерживается. Список необходимых расходов не станет короче. Будет ощущаться нехватка средств, хотя и не критическая.

Дева

Начнут поступать различные финансовые предложения. Не отказывайтесь от дополнительных источников дохода.

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Весы

Дела понемногу налаживаться, однако сэкономить определенную сумму пока не удастся. Не экономьте на своем здоровье.

Скорпион

Вам могут вернуть старый долг. Откроются новые финансовые возможности. Предоставьте поддержку нуждающимся. Подумайте о расширении бизнеса.

Стрелец

В вашем распоряжении достаточно денег. Можно осуществить давно запланированные покупки. Только не спешите с выбором, чтобы не переплачивать.

Козерог

Напомнят о себе старые задолженности. Размер прибыли будет несколько ниже ожидаемого. Придется перераспределять имеющиеся ресурсы.

Водолей

Поступит небольшая сумма денег. Основных доходов следует ожидать позже. Часть сэкономленных средств пойдет на нужды семьи.

Рыбы

Удачных финансовых операций не будет. Следите за движением денег, чтобы не обнаружить недостатка в конце дня. Не допускайте переплаты за предоставленные услуги.

С 10 по 16 февраля достаточно заработать смогут те, кто мыслит нестандартно. Наиболее плодотворной эта неделя станет для дизайнеров и писателей.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
13
февраля

Сегодня - день презерватива. Собрали несколько интересных фактов об "изделии №2"

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