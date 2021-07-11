Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость

Неделя с 12 по 18 июля будет богатой на знакомства. Не спешите сближаться с теми, кого видите впервые. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Людьми будут руководить животные инстинкты, - говорит астролог. - Ради обогащения будут рисковать и конфликтовать. Не теряйте время на споры. Выслушивайте собеседника. Верьте не словам, а поступкам. Арендовать новое жилье лучше на выходных, покупать автомобиль - в четверг. Середина лета порадует ценами на недвижимость. Не обольщайтесь слишком дешевыми предложениями. Торгуйтесь и договаривайтесь об оплате частями".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Мало что удастся, потому что вы не готовы слушать и ждать. Рветесь вперед. Хотя все, о чем мечтаете - рядом. Не поддавайтесь на уговоры, потому что ошибетесь.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Будете так убедительны, что вам поверят все. Сделаете серьезный шаг вперед. Смело Признавайтесь в любви. Любимые согласятся на брак.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Все будет меняться очень быстро. Устоят только отважные и те, кто готов начинать все с нуля. Не перегружайтесь планами и обязанностями.
Рак (22 июня - 22 июля)
Не завидуйте чужому успеху. От этого денег больше не станет. Не пытайтесь перехитрить шефа или коллег. Выполняйте работу добросовестно, чтобы не краснеть на планерке.
Лев (23 июля - 23 августа)
Становитесь слишком сентиментальны. Не преувеличивайте неприятностей. Все в ваших силах. На этой неделе важную роль в жизни будут играть женщины. К женам, матерям и сестрам стоит прислушаться.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Критически относитесь к рекламе застройщиков. За хорошей картинкой могут прятаться мастера низкого сорта. Обращайтесь за советом к опытным мастерам.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Найдете общий язык с родителями любимых. Их советы помогут лучше понять партнера. Хорошо мойте руки после прогулки, чтобы избежать кишечной инфекции.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Надоест экономить и отказывать себе во всем. Начнете искать работу за рубежом. От поездки на заработки будут отказывать родители и любимые. Учтите хорошо все "за" и "против".
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Избегайте судов и разделения наследства, потому что вряд ли выйдете победителем из спора. Пересмотрите рацион. Добавьте больше каши и фруктов.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Лучше избегать шумных застолий. Проведите выходные с любимой книжкой. Смотрите, чтобы грязь не попала в глаза. Конъюнктивит придеться лечить долго.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Созданная на этой неделе пара вряд ли осчастливят друг друга, а разрыв нанесет много боли. Плавание поможет забыть о лишнем весе и боли в спине.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Будут встречаться люди с золотыми руками. Приглашайте домой мастеров. Они сделают дом уютным и красивым. Прибыльной будет вторая половина недели.
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