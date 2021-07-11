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Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость

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Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
Выслушивайте собеседника. Верьте не словам, а поступкам. Фото: pixabay.com

Неделя с 12 по 18 июля будет богатой на знакомства. Не спешите сближаться с теми, кого видите впервые. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Людьми будут руководить животные инстинкты, - говорит астролог. - Ради обогащения будут рисковать и конфликтовать. Не теряйте время на споры. Выслушивайте собеседника. Верьте не словам, а поступкам. Арендовать новое жилье лучше на выходных, покупать автомобиль - в четверг. Середина лета порадует ценами на недвижимость. Не обольщайтесь слишком дешевыми предложениями. Торгуйтесь и договаривайтесь об оплате частями".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Мало что удастся, потому что вы не готовы слушать и ждать. Рветесь вперед. Хотя все, о чем мечтаете - рядом. Не поддавайтесь на уговоры, потому что ошибетесь.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Будете так убедительны, что вам поверят все. Сделаете серьезный шаг вперед. Смело Признавайтесь в любви. Любимые согласятся на брак.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Все будет меняться очень быстро. Устоят только отважные и те, кто готов начинать все с нуля. Не перегружайтесь планами и обязанностями.

Рак (22 июня - 22 июля)

Не завидуйте чужому успеху. От этого денег больше не станет. Не пытайтесь перехитрить шефа или коллег. Выполняйте работу добросовестно, чтобы не краснеть на планерке.

Лев (23 июля - 23 августа)

Становитесь слишком сентиментальны. Не преувеличивайте неприятностей. Все в ваших силах. На этой неделе важную роль в жизни будут играть женщины. К женам, матерям и сестрам стоит прислушаться.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Критически относитесь к рекламе застройщиков. За хорошей картинкой могут прятаться мастера низкого сорта. Обращайтесь за советом к опытным мастерам.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Найдете общий язык с родителями любимых. Их советы помогут лучше понять партнера. Хорошо мойте руки после прогулки, чтобы избежать кишечной инфекции.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Надоест экономить и отказывать себе во всем. Начнете искать работу за рубежом. От поездки на заработки будут отказывать родители и любимые. Учтите хорошо все "за" и "против".

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Избегайте судов и разделения наследства, потому что вряд ли выйдете победителем из спора. Пересмотрите рацион. Добавьте больше каши и фруктов.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Лучше избегать шумных застолий. Проведите выходные с любимой книжкой. Смотрите, чтобы грязь не попала в глаза. Конъюнктивит придеться лечить долго.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Созданная на этой неделе пара вряд ли осчастливят друг друга, а разрыв нанесет много боли. Плавание поможет забыть о лишнем весе и боли в спине.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Будут встречаться люди с золотыми руками. Приглашайте домой мастеров. Они сделают дом уютным и красивым. Прибыльной будет вторая половина недели.

Астролог шокировала прогнозом на выходные.

Автор: Gazeta.ua
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